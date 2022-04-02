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Garip filminin konusu nedir? Garip filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

02.04.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garip filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Garip filminin konusu nedir? Garip filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? İşte filme ilişkin ayrıntılar...

Garip filminin konusu nedir? Garip filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Garip filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın oynadığı 1986 yapımı komedi filmi, yönetmenliğini Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün üstlenmiştir. Bu kapsamda Garip filminin konusu nedir? Garip filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GARİP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Garip filminin konusu şu şekildedir:

Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, Erkek sandığı bebeğin kız olduğunu görür ayrıca, Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler, ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının telkinleri doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. İkisi beraber para kazanmak için değişik yöntemler denerler daha sonra ev sahibi onları evden atınca Fatoş Kemal'e sen mızıka çal çok para kazancaz deyip oynamaya başlar o sırada oradan geçen film yapımcısı Fatoş'u çok beğenince bir anda film sektörüne girerler ve çok zengin olurlar e haliyle böyle olunca onu yıllar önce yeğeni Nesrin'e zorla bıraktıttıran gerçek babası onu almaya gelir Fatoş gitmek istemez ancak dava sonunda hakim kararı dolayısıyla Fatoş gerçek babasına verilir. Kemal bu duruma çok üzülür ama elinden bir şey gelmez ta ki Fatoş kendini inşaattan atmaya kalkıncaya kadar gerçek babası kızının hayatı için onu tekrar Kemal'e verir ve filmin sonunda Nesrin ile Kemal evlenir.

GARİP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal
Ece Alton
Nilgün Saraylı
Fatoş Sezer
Reha Yurdakul
Sevil Üstekin
Aslan Altın
Tuncer Sevi
Necdet Yakın
Osman F. Seden
Yüksel Gözen

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Kemal Sunal
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