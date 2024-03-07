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    4. Kadın erkeklerin aldatıp aldatmayacağını öğrenmek için kullandığı yöntemi paylaştı! "Her zaman işe yarıyor" dedi... İhaneti saniyesinde buldu

    Kadın erkeklerin aldatıp aldatmayacağını öğrenmek için kullandığı yöntemi paylaştı! "Her zaman işe yarıyor" dedi... İhaneti saniyesinde buldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 11:47
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    ABD'nin Los Angeles kentinden Fiona Shea, sosyal medyasına bakarak aldatma potansiyeline sahip bir erkeği tespit etmenin mümkün olduğunu söyledi. Yönteminin her zaman işe yaradığını dile getiren Shea, "Asla başarısız olmam" dedi.

    Sosyal medyada Fiona Shea isimli bir kadın bir erkeğin aldatma enerjisine sahip olup olmadığını anlamanın kusursuz bir yolunu bulduğuna dile getirerek sosyal medyada gündem oldu. Erkeklerde dikkat edilmesi gereken iki tehlikeli işaret olduğunu belirten Shea, "Bu yöntemi uyguladığınızda anında yakalarsınız. Sosyal medya erkeklerin tüm kişiliğini ortaya çıkartır" dedi.

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    35 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde, "Sosyal medyaya mutlaka bakın. Çok fazla kadını takip eden erkekler aldatma potansiyeli yüksek kişilerdir. Tanıştığı her kızı takip ediyorsa aldatma enerjisi var demektir. Herhangi gittiği bir restorandaki kadını takip ediyorsa aldatma ihtimali yüksektir" diye konuştu.

    Fiona ayrıca insanlara hiç sosyal medyası olmayan veya çok sayıda kadın arkadaşı olan erkeklere dikkat etmelerini tavsiye ederek, "Sosyal medyası olmayan erkekler kadınlarla bizzat flört ediyorlar; önünüzdeki garsonla flört ediyorlar. Erkeğin çok sayıda kadın arkadaşı varsa onun arkadaş canlısı olduğunu düşünürsünüz. Ama sonra bazı çizgilerin bulanık olduğunu fark edersiniz." ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Shea'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Her zaman takip listelerini kontrol edin. Bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görüştüğü biri onu Facebook'taki bir fotoğrafta etiketlediği için yakalandı. Artık hiçbir sosyal hesabı yok. Çoğu zaman bekar görünebilmek ve bir daha yakalanmamak için öyle" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu iki yönde de geçerli" yorumunda bulundu.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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