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Gaslit dizisi start verdi! Sean Penn ve Julia Roberts başrolde

24.02.2021 08:12 | Son Güncelleme:
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Gaslit dizisi start verdi! Sean Penn ve Julia Roberts başrolde

Starz, politik drama türündeki antoloji dizisi “Gaslit”i resmen duyurdu. Başrollerde iki usta isim Sean Penn ve Julia Roberts var. Çekimler sonbaharda başlıyor.

Gaslit, Nixon’ın fırsatçı astlarından, suçlarına yardım eden çılgın fanatiklere ve sonunda tüm çürümüş işletmeyi çökertecek trajik ihbarcılara kadar Watergate'in anlatılmamış hikayelerine ve unutulmuş karakterlerine odaklanıyor.

Dizinin başrollerinde Akademi Ödüllü oyuncular Julia Roberts ve Sean Penn yer alıyor. Daha önce görüşmelerde bulunulan Armie Hammer, Joel Edgerton ve kardeşi Nash Edgerton ise artık dizinin bir parçası olmayacak.

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GASLIT HAKKINDA

Başsavcı John Mitchell aracılığıyla, başkanla olan ilişkisine rağmen, Nixon’ın Watergate’e katılımıyla ilgili detayları ilk kez kamuoyuna duyuran kahraman ve ünlü Arkansan sosyetesi Martha Mitchell, Julia Roberts tarafından canlandırılacak. O sırada, Nixon’ın en güvenilir danışmanı ve en iyi arkadaşı olan John Mitchell, Sean Penn tarafından canlandırılacak.

"Gaslit", bu baharda prodüksiyona başlayacak.

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