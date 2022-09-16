Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı! Hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü

Meksika’nın Guadalajara şehrinde sokak ortasında hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir adam kadının eşyalarını çalmak için yanına yaklaştı. Ancak gasp edilmeye çalışılan kadın dövüş sanatları antrenörü çıkınca işler bir anda değişti.

HIRSIZ ANINDA TUTUKLANDI

Tek bir hamleyle hırsızı engelleyen kadın daha sonrasında onu yakalamak için peşinden koştu. Sokakta başlayan yakalamaca kadının hırsızın üzerine saldırmasıyla son buldu. İsmi açıklanmayan kadın hırsızı tekme tokat döverken yoldan geçen bir kişinin de ona yardım ettiği fark edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hırsız tutuklandı. 24 yaşındaki adamın mahkemeye çıkartılması bekleniyor.



