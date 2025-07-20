Gastrofest Şenliği başladı... Vefa çadırları kuruldu: "Depremzede ailelerimizin her zaman için yanında olmaya devam edeceğiz"

Ankara’nın Sincan ilçesinde Gastrofest Şenliği başladı. Şenliğin açılışı, Seymenler eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Sincan Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler Sincanlılarla buluştu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il için de vefa çadırları kuruldu.

Vefa çadırında satılan yöresel ürünlerinin geliri ise deprem bölgesine bağışlanacak. Şenlikte 2 gün boyunca çeşitli yarışmalar ve söyleşiler de düzenlenecek. 2 gün sürecek festivalin açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU ETKİNLİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Gaziantep’ten gelen bir depremzede, "Standımızdaki ürünlerin tamamı Gaziantep'te hazırlanıp var ettiğimiz, güneşte hazırladığımız ürünler. Ürünlerimizi getirdik. Burada satmaya çalışıyoruz. Festivalin gerçekten ana mantığı altında yatan değerler çok kıymetli. Çünkü buradaki esnaflarımızın tamamı deprem bölgesinden yaralarını hala sarmaya çalışan insanlardan oluşuyor. Haliyle bu etkinlik bizim için çok kıymetli, birleştiricilik açısından çok önemli" diye konuştu.

"11 TANE İLİMİZİ TEMSİL EDEN ÇADIRIMIZDA BİR VEFA ÇADIRI"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilklere imza atan bir belediye olduklarını ifade ederek, "Bugün Türkiye çapında değil, uluslararası boyutu olan bir festival yapıyoruz. 2 gün boyunca bir milyon kişiyi ağırlama hedefimiz var burada. 81 ilden şeflerin geldiği Türkiye Aşçılık Federasyonuyla organizasyonu birlikte yapıyoruz. Büyükelçilerin açtığı stantlarda o ülkelere dair birçok yemekler olacak. Ayrıca deprem bölgesini de unutmadık. 11 tane ilimizi temsil eden çadırımızda bir vefa çadırı. Orada elde edilen gelir deprem bölgesine gönderilecek" değerlendirmesinde bulundu.

FESTİVALİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

"Vatandaşların yarıştığı, şeflerin ustalıklarını sergilediği, akşamları eğlencelerin ve konserlerin olduğu gibi dolu dolu bir 2 gün geçirmiş olacağız. Öğlen ve belki sıcaklık 40 derece vardır bilemiyorum. Buna rağmen ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bu serinlik düştüğü zaman akşama doğru bunun kat be kat daha artacağını öngörmek zor değil. Zaten parkımız çok yoğun ilgi gören bir park."

"DEPREMZEDELERİ UNUTMADIK"

Festivali ziyaret eden Mert Türe ise festivalden çok memnun olduğunu aktararak, "Çok güzel bir etkinlik çocuklar için özellikle. Gayet memnunuz, depremi unutmadık. Hala acısı yüreğimizde. Depremzede ailelerimizin her zaman için yanında olmaya devam edeceğiz. Festivalin amacı birlik beraberliği, özellikle depremzedelerinin unutulmaması adına çok önemli buluyorum. Bu açıdan çok önemli ve değerli bizim için" ifadelerini kullandı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır