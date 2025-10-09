Gastronomide sosyal medyanın gücü: “Mesele izlenmek değil, inandırmak”

Gezi ve yemek içerikleri artık sadece sosyal medyada paylaşılan birer keyif anı değil; şehirlerin tanıtımında, yerel ekonomilerin canlanmasında ve gastronomi turizminin büyümesinde önemli bir katalizör haline geldi.

Bir telefonla çekilen bir video, kimi zaman bir ilin pazarlama bütçesinden daha fazla etki yaratabiliyor. Ancak bu güçlü etki iki yönlü sonuçlar doğuruyor. Hazır olmayan bölgelerde kültürel erozyon, fiyat artışları ve tüketici güvensizliği yaşanırken; diğer yandan bütçesi sınırlı yerel üreticiler ve küçük esnaf için büyük fırsatlar yaratıyor.

"İÇERİK ÜRETMEK ARTIK SADECE PAYLAŞMAK DEĞİL"