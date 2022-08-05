Gayrimenkul Değerleme mezunları ne iş yapar? Gayrimenkul Değerleme bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gayrimenkul sektörü her geçen gün değeri artan, aynı zamanda ülkemizin de en değerli iş sektörlerinden biridir. Çok sayıda insana iş imkanı sunan bu sektör, Gayrimenkul Değerleme mezunları sayesinde nitelikli uzmanlar kazanır. Ülkemizdeki gayrimenkul anlayışının güçlenmesini sağlayan mezunlar, alanlarında profesyonel hizmetler verir. Gayrimenkul Değerleme mezunları, Gayrimenkul ve emlak alanlarının olduğu her yerde rahat bir şekilde iş imkanına sahiptir. Gayrimenkul Değerleme bölümünden mezun olan kişiler, mezun oldukları üniversitelere göre de farklı iş imkanları da elde edebilir.

Gayrimenkul Değerleme bölümü nedir?

Gayrimenkul Değerleme bölümü son yıllarda birçok aday tarafından tercih edilen popüler lisans bölümlerinden biridir. Bölüm bu alanda, nitelikli ve uzman bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ülkemizdeki gayrimenkul sektöründe yer alacak nitelikli uzmanlar sayesinde daha güçlü bir sektör oluşturulmaya çalışılır. Bölüm çok fazla insana iş imkanı sunar. Gayrimenkul Değerleme mezunları iş imkanları çok geniş olduğu için genel olarak gayrimenkul değerleme bölümü mezunu iş ararken zorlanmaz.

Gayrimenkul değerleme bölümünün temel amacı, sektör için nitelikli ve uzman insanlar yetiştirmektir. Böylece gayrimenkul anlayışı daha farklı bir boyut kazanır. Bu alanda çeşitli farklılıklar yaratacak ve sektöre büyük katkılar sağlayacak meslek mensuplarını bünyesinde barındıracak bu sektör, ekip çalışmasında da liderlik yapabilen insanlar sektöre kazandırır. Gayrimenkul sektörünün büyümesi için gerekli çalışmalar yapılır.

Gayrimenkul Değerleme bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Gayrimenkul değerleme bölümü 8 dönem süren lisans eğitimi veren ve tamamlanması gereken 240 kredi şartı olan bir bölümdür. Bölümde eğitim alan öğrenciler, üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirdikten sonra üniversiteden mezun olabilir. Gayrimenkul değerleme bölümünde eğitim almak için ilk olarak gayrimenkul sektörü hakkında bilgi sahibi olmak ve bu alana ilgi duymak gerekir. Analiz kabiliyeti olan bireyler de genellikle bu alanı tercih eder.

Gayrimenkul değerleme bölümünde birçok farklı dilde eğitim alınabilir. Bölümü İngilizce ya da Türkçe okumak tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Seçtiğiniz dile göre sektörde daha kolay iş imkanı bulabilirsiniz. Gayrimenkul Değerleme bölümü eşit ağırlık puan türünden hazırlanan öğrencilerin tercih yapabileceği bir bölümdür. Gayrimenkul Değerleme bölümünde eğitim almak isteyen kişiler EA üzerinden sınava girip bu alan üzerinden tercih yapar.

Gayrimenkul Değerleme bölümü dersleri nelerdir?

Gayrimenkul Değerleme bölümü dersleri, 4 yıllık eğitim süresince çok farklı alanlarda bilgileri kapsar. Finans, işletme ve ekonomi gibi temel derslerden sorumlu olan öğrencilerin, eğitim yaşamları boyunca sorumlu oldukları diğer dersleri inceleyelim.

Bankalarda Konut Kredileri

Finansal Muhasebe

Kadastro ve Ölçme Bilgisi

Pazarlama İlkeleri

Gayrimenkul Mevzuat

Borçlar Hukuku

Mülkiyet Düzenlemeleri

Yaratıcılık ve Girişimcilik

Eleştirel Düşünme

Temel Hukuk

Gayrimenkul Değerleme mezunları ne iş yapar?

Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkul piyasası trendlerini tanımlayacak bilgi ve birikime sahip olmalıdır. Bunun için ilgili verileri araştırmalı ve analiz çalışmalarını yapmalıdır. Piyasa koşullarını ve eğilimlerini doğru analiz edebilmelidir. Mülk değerlerinin tespit edilmesine destek olmalıdır. Bunun için ilçe arazi değerleri ile yakındaki mülkler hakkında satış bilgilerini araştırmalı ve gerekli raporlamaları yapmalıdır.

Gayrimenkul Değerleme mezunlarının kamuda iş olanakları özel sektördeki iş olanaklarına göre daha kısıtlı olsa da mezunlar bu alanda açılan kontenjanlar dahilinde iş bulmakta zorlanmaz. Kamu alanında çalışmalarına devam etmek isteyen meslek mensupları bu alanda çeşitli görevlerde çalışabilir. Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde gayrimenkul sektöründe yaşanan yenilikler Gayrimenkul Değerleme mezunlarının özel sektörde iş olanakları bakımından daha fazla seçeneklere sahip olmasını sağladı.

Özet olarak, Gayrimenkul Değerleme bölümünün özel sektör ve kamu olmak üzere birçok alanda geniş bir iş imkanına sahip olduğu söylenebilir. Meslek mensuplarının mezun oldukları üniversiteye göre de değişiklik gösteren iş imkanları, adayın bulunduğu firmaya göre değişiklik gösterse de temelde aynı görev ve sorumluluklara sahiptir. Bu bölümden mezun olan kişiler özellikle bankalarda gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alır. Finans müdürlükleri, gayrimenkul ve yatırım şirketleri de başlıca uzmanlık alanları arasında yer alır.

Gayrimenkul Değerleme mezunları nerelerde çalışır?

Gayrimenkul değerleme bölümü mezunlarının birçok alanda iş bulma imkanı vardır. Banka, yatırım ve danışmanlık şirketleri ve gayrimenkul şirketleri başlıca çalışma yerleridir. Mezunlar finansal müdürlükler, gelir idareleri ve birçok farklı alanda kolaylıkla iş bulabilir. Gayrimenkul değerleme bölümü mezunlarının kamu kurumlarında faaliyet gösterebilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı üzerinden gerekli puanı almaları gerekir. Gayrimenkul değerleme bölümü mezunlarının eğitim yaşamları boyunca edindikleri bilgilerle birçok farklı çalışma alanı üzerinde faaliyette bulunmaları mümkündür. Ancak, bölüm mezunlarına genellikle finans ve yatırım alanında ihtiyaç duyulur.

Gayrimenkul Değerleme Bölümü Öğrencilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Gayrimenkul değerleme bölümünde eğitim alacak kişilerin öncelikle bu alana ilgi duyması gerekir. Sayısal derslere yeteneği olması gereken adayların, ilgili teknik usul ve esaslara hakim olacak araştırma yeteneğine de sahip olmaları gerekir. Çalışma yaşamları boyunca sözlü ve yazılı iletişim içinde olması gerekeceği için etkili iletişim becerilerine sahip olması da gerekir. Ekip çalışmasına yatkınlık göstermesi gereken kişiler aynı zamanda liderlik becerileri de taşımalıdır. Planlama ve iş takibi becerisine sahip olması özellikle zaman yönetiminde başarılı olması, adayları iş yaşamında diğer adaylar önünde bir adım ileri taşır.



