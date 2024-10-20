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Gayrimenkul nasıl yazılır? Gayrimenkul mu gayrımenkul mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.10.2024 17:17
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Kelimeleri doğru kullanmak, Türkçe'ye verilen değerin önemli bir göstergesidir. Dilimizde hem Türkçe kökenli hem de yabancı kökenli pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler arasında özellikle yabancı kökene sahip sözcüklerin yazımında daha sık imla hatası görülmektedir. Bu hatalar düzeltilmediğinde ortaya ciddi yazım yanlışları çıkabilmektedir. Dilimizde sıklıkla hatalı yazılan sözcüklerden biri gayrimenkul kelimesidir. Peki, gayrimenkul nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gayrimenkul nasıl yazılır? Gayrimenkul mu gayrımenkul mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde yer alan sözcükleri doğru bir şekilde yazmak ve okumak oldukça önemli bir konudur. Günümüzde birçok kullanıcı bazı kelimeleri yanlış yazmaktadır. Bu kelimelerden biri gayrimenkul sözcüğüdür. Kelimelerin yazım tarzında hata yapıldığında sözlük sitelerini ziyaret etmek ve kelimelerin doğru kullanımı hakkında bilgi edinmek önemlidir. İnternet ortamında sözcük sorgulatma imkânı veren çeşitli sözlük siteleri vardır. Bu sitelerin başında ise TDK sözlükleri gelmektedir.

Gayrimenkul nasıl yazılır?

Gündelik hayatta iletişim kurabilmek için birçok kelimeden yararlanılmaktadır. Bu kelimelerin kimisi yazıya dökülürken kimisi ise konuşma anında telaffuz edilmektedir. Konuşurken yapılan hatalar çok göze batmazken, yazılı iletişimlerde durum aynı değildir. Günümüzde yazım şeklinde yaygın olarak yazım kuralı ihlali görülen sözcüklerden biri gayrimenkul kelimesidir. Gayrimenkul yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşandığında sözlük sitelerinden araştırma yapmak önemlidir. Sözcük sorgulatma fırsatı sunan online sitelerin başında ise Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük sayfası gelmektedir. Bu sayfaya giriş yapılarak kelimelerin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu bağlamda gayrimenkul TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim/Hukuk) Taşınmasının imkânı olmayan, taşınmaz.

Gayrimenkul mu gayrımenkul mu?

Gayrimenkul kelimesi günümüzde tarla, konut gibi varlıkların taşınmaz mal olduğunu belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak karşımıza çıkan bu sözcük genellikle “gayrımenkul” şeklinde yazılmaktadır.

Dilimizde Arapça kökene sahip çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Gayrimenkul sözcüğü de dilimize Arapçadan girmiş kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre Arapça “ġayr + menḳūl” kelimelerinden çevrilerek Türkçemize giren bu sözcüğün doğru kullanımı her daim “gayrimenkul” şeklinde olmalıdır.

Bu sözcük “gay-ri-men-kul” olmak üzere toplamda 4 heceden meydana gelmektedir. Kelimenin ikinci hecesi olan “ri” hecesi çoğunlukla “rı” şeklinde kullanılmaktadır. Bu kullanım şekli TDK yönünden hatalı olarak kabul edilmektedir. Buna göre gayrimenkul doğru yazılışı şöyledir:

  • Gayrimenkul (doğru kullanım)
  • Gayrımenkul (yanlış kullanım)
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