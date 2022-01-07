Gaz çıkartarak kavanozlarla satıyordu! Emekli olmadan önce sırrını paylaştı

31 yaşındaki Stephanie Motto, kısa süre önce vücuduna fazla yükleme yaptığı için profesyonel gaz çıkartma işinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Artan taleplere yetişmek için günlük gaz çıkartma sayısını arttıran Motto, kalp krizi semptomlarıyla hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada popülerliğinin artmasıyla müşteri sayısının katlandığını ifade eden Motto, Steph McGovern’in sunduğu Steph's Packed Lunch programına katıldı. Gaz çıkarttığı kavanozları sayesinde servet kazandığını ifade eden Motto, işin işleyişine dair perde arkasında kalan sırlarını açıkladı.

"HAYRANLARIM BUNUN İÇİN YALVARIYORDU"

Yaklaşık 8 yıldır bir YouTube kanalı için paylaşımlar yaptığını ifade eden Motto, “Beni seven hayranlarım benden tuhaf eşyalar istiyordu. Gaz çıkarttığım kavanozlar için yıllarca bana yalvardılar. Bu senelerdir tekrarlayan bir istekti.” dedi.

İlk başlarda gaz çıkartma kavanozlarının sadece bir şaka olduğunu düşünüğünü dile getiren Motto, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Benimle dalga geçtiklerini zannettim. Bir gün satılacak mı diye merak ederek onları satışa çıkarttım ve kısa sürede tükendi.” diye konuştu.

“TAMAMEN BİLİMSEL OLARAK YÜRÜTTÜM”

Profesyonel olarak gaz çıkartma mesleğini yapmaya başladığında özel bir diyet uyguladığını belirten Motto, “Oldukça bilimsel çalıştım. Bir kumaş parçası satın aldım ve doğrudan üzerine gaz çıkarttım. Çünkü kumaş gerçekten kokuyu güzel bir şekilde yakalıyordu. Sonrasında kavanozun içinde çiçek yaprağı koydum ve ağzını kapattım. Sonrasında müşterilere gönderdim” ifadelerini kullandı.

Hayranlarının koklamak için ekstra özel bir isteği için diyetinde değişiklikler yaptığını söyleyen Motto, “Belirli bir aroma istediği için peynir yememi isteyen özel bir müşterim vardı. Bu noktaya kadar 220’den fazla kavanoz sattım. Fiyatları 500-1000 dolar arasında değişiyordu” dedi.



