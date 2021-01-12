Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Gaza gelen Brie Larson, Zack Efron ve Dwayne Johnson’a meydan okudu

Gaza gelen Brie Larson, Zack Efron ve Dwayne Johnson’a meydan okudu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaza gelen Brie Larson, Zack Efron ve Dwayne Johnson’a meydan okudu

Captain Marvel 2 filmi için hazırlıklara başlayan Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson, evine spor salonu kurdu.

Geçtiğimiz aylarda Captain Marvel’dan kovulduğu yönünde spekülasyonlar çıkmış olsa da bu haberlerin kısa sürede yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson’ın canlandıdığı Captain Marvel karakterinin yeni filmi Captain Marvel için hazırlıklar devam ediyor.

Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

YouTube’da kendi adına açtığı kanalda zaman zaman yeni videolar paylaşan Brie Larson, 2021’de esnek olmak adlı videosunda Captain Marvel 2 için yaptığı hazırlıklardan bahsetti. Brie Larson, iki yıl önce Marvel Sinematik Evreni‘ne Carol Danvers olarak adım attığı Captain Marvel filminin devamı için çekimlere bu yıl başlayacaklarını söyledi.

DWAYNE JOHNSON’A MEYDAN OKUDU

Captain Marvel 2 için harekete geçeceğini söyleyen Brie Larson, videoda evine kurduğu spor salonunu gösterdi. Antrenörü ile Captain Marvel rolü için egzersizlere başlayacağını duyuran Larson, gaza gelerek sosyal medyada sık sık kaslarına denk geldiğimiz Zack Efron ve The Rock lakaplı Dwayne Johnson‘a da meydan okudu.

Oyunculardan biri trans olduğunu açıklamıştı! The Umbrella Academy cephesinden yeni haberler varOyunculardan biri trans olduğunu açıklamıştı! The Umbrella Academy cephesinden yeni haberler var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Bu halini herkes unuttu!Bu halini herkes unuttu!
Herkes ondan çok korkmuş!Herkes ondan çok korkmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni sezon heyecanı sosyal medyayı sardı!

Yeni sezon heyecanı sosyal medyayı sardı!

İlk insan! Canlandırılmak üzere kriyojenik olarak donduruldu

İlk insan! Canlandırılmak üzere kriyojenik olarak donduruldu

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

10 uçak sırrı! Yalnızca uçuş görevlileri biliyor

10 uçak sırrı! Yalnızca uçuş görevlileri biliyor

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Resmen açıklandı: Deadpool 3, +18 olarak geliyor

Resmen açıklandı! +18 olarak geliyor

Nicole Kidman, The Undoing ile çıtayı yükseltti

Diziden sonra çıtayı yükseltti

Dünden bugüne Can Yaman dizileri

Bu halini herkes unuttu!

Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

Nihayet yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

Herkes onlara, o bakın kime hayran! Bridgerton yıldızı hayran olduğu diziyi açıkladı

Herkes onlara, o bakın kime hayran!

Vera Farmiga, korkuyu çok sevdi

Korkuyu çok sevdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.