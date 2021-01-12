Gaza gelen Brie Larson, Zack Efron ve Dwayne Johnson’a meydan okudu

Geçtiğimiz aylarda Captain Marvel’dan kovulduğu yönünde spekülasyonlar çıkmış olsa da bu haberlerin kısa sürede yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson’ın canlandıdığı Captain Marvel karakterinin yeni filmi Captain Marvel için hazırlıklar devam ediyor.

YouTube’da kendi adına açtığı kanalda zaman zaman yeni videolar paylaşan Brie Larson, 2021’de esnek olmak adlı videosunda Captain Marvel 2 için yaptığı hazırlıklardan bahsetti. Brie Larson, iki yıl önce Marvel Sinematik Evreni‘ne Carol Danvers olarak adım attığı Captain Marvel filminin devamı için çekimlere bu yıl başlayacaklarını söyledi.

DWAYNE JOHNSON’A MEYDAN OKUDU

Captain Marvel 2 için harekete geçeceğini söyleyen Brie Larson, videoda evine kurduğu spor salonunu gösterdi. Antrenörü ile Captain Marvel rolü için egzersizlere başlayacağını duyuran Larson, gaza gelerek sosyal medyada sık sık kaslarına denk geldiğimiz Zack Efron ve The Rock lakaplı Dwayne Johnson‘a da meydan okudu.



