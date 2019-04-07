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Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Fenomen televizyon dizisi Çukur'da çalan 'Heyecanı Yok' adlı şarkıyı seslendiren ve Gazapizm olarak bilinen Anıl Murat Acar'ın uyuşturucuyla yakalandığı iddia edildi.

Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı

Fenomen televizyon dizisi Çukur'da çalan 'Heyecanı Yok' adlı şarkıyla ünlenen ve 'Gazapizm' olarak bilinen rapçi Anıl Murat Acar uyuşturucuyla yakalandı.

İddiaya göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan ünlü rapçiyi durdurdu. Alınan bilgiye göre, 10. Alaçatı Ot Festivali kapsamında denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaçatı'da bir kulüp önünde durumundan şüphelendiği Acar'ı durdurarak arama yaptı.

Üzerinden 0.73 gram kokain ele geçirilen Acar, gözaltına alındı.

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Bunun üzerine Anıl Murat Acar polis merkezine götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü rapçi serbest bırakıldı.

EN İYİ ŞARKI ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Adını Çukur dizisinde çalan 'Heyecanı Yok' isimli şarkıyla Türkiye'ye duyuran Acar; bu şarkıyla 45. Pantene Altın Kelebek şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazanırken, şarkı da yaklaşık 170 milyon kez tıklanarak büyük bir başarı elde etmişti.

İHA

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Anıl Murat Acar gazapizm çukur heyecanı yok

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