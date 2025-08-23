Gaziantep 108 tescilli lezzetiyle coğrafi işarette Türkiye’nin lideri: "Dünyanın lezzet başkenti"

2015 yılında UNESCO tarafından "fark oluşturan şehirler" ağına dahil edilen, dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesinde en üst sırada yer alan, baklava, fıstık ezmesi, menengiç kahvesi ve Araban sarımsağı gibi lezzetleriyle de Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Gaziantep, Türkiye'de de en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip şehir olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1670 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen şehir olarak "Dünyanın lezzet başkenti" olarak nitelendirilen, Avrupa Birliği'nin yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaretli lezzetleriyle kendisinden söz ettirmeye devam eden Gaziantep, şehir olarak coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye'de ilk sırada yer almanın yanı sıra bu alanda rol model oluşturuyor.

"FARK OLUŞTURAN ŞEHİRLER"

Başta kebaplarıyla, beyranı, yuvalaması, baklavası ve katmerinin yanı sıra yüzlerce tescilli lezzetiyle damakları çatlatan Gaziantep'in birçok lezzeti de Avrupa Birliği ve TÜRKPATENT tarafından tescil edilmeyi bekliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, coğrafi işaretli ürün tescili alan iller arasında 108 ürünle Türkiye'de ilk sırada yer alan Gaziantep'in yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa Birliği'nde de (AB) kendini kanıtlamış durumda olduğunu söyledi.

Seçkin, UNESCO tarafından "fark oluşturan şehirler" ağında Türkiye'nin ilk gastronomi şehri olarak yer alan Gaziantep'in lezzetlerinin coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınarak geleceğe taşındığını dile getirdi.

Gaziantep'in lezzetlerini tanıtmak için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçkin, yürütülen çalışmalarla ürünlerin yurtdışında tanıtımının sağlandığını kaydetti.

"108 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLE TÜRKİYE'DE LİDER KONUMUNDAYIZ"

Seçkin, Türkiye'de 108 coğrafi işaretli ürünle en fazla coğrafi işarete sahip şehir konumunda bulunan Gaziantep'in el sanatları, tarım ürünleri ve yöresel yemekleriyle de tescilli ürünler arasında önemli yer tuttuğunu belirten Seçkin, "Türkiye'de belediyeler arasında Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğünü ilk kuran belediye biziz. Bu da bizim bu işe ne kadar değer verdiğimizin ve ciddiye aldığımızın bir göstergesidir. Bu bağlamda biz yerelde şu anda 108 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de lider konumundayız. Tabi ki bu ürünlere katma değer kazandırılması ve Avrupa Birliği tarafından tescil edilmesi bizim için önemlidir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak mottomuz tüm paydaşlarımızla birlikte ve coğrafi işaret çalışmalarını birlikte yaptığımız GAGEV, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, kaymakamlıklar, sivil toplum kuruluşlarımız, odalar ve borsalarımızla bu işi hep birlikte Gaziantep modeli ile yapıyoruz" dedi.

"AVRUPA'DA MARKA OLMAK İSTİYORUZ"

Seçkin, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 38 coğrafi işaret alan ürününün olduğunu ve bunun 4 tanesinin de Gaziantep'e ait olduğunu belirterek, "Şu an Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin bekleyen 35 ürünlerinin arasında Gaziantep'in 14 ürünü var. Bu ürünlerin 10 tanesi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı olarak bizatihi dosyalarını kendi ekibimizle hazırladık ve diğer paydaşlarımızla ortak olarak sunduk. Dolayısıyla bu 14 ürünümüzün de Avrupa Birliği tarafından tescil edilmesi ve bu ürünlerin coğrafi işaret tescilli olarak piyasalara sürülmesi de ürünlerimize ayrı bir katma değer katıyor. Ürünlerimizin coğrafi işaret tescili alması da ürünlerimizi üretenin, ticaretini ve pazarlamasını yapanların hayatına farklı bir değer katıyor" dedi.

Coğrafi zenginliklerin öne çıkarılmasında büyük bir emek harcandığını ifade eden Seçkin, "Biz köy köy ekiplerimizle gezerek coğrafyanın meşhur ürünlerini tespit edip gün yüzüne çıkarıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarımızla Avrupa'da marka olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Seçkin, coğrafi işaret tescili alan ürünleri korumak için de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır