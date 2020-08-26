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Gaziantep'de korkunç olay! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 07:03 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir karı koca evlerinde ölü bulundu. Ölü bulunan karı kocanın, intihar ederek yaşamlarına son verdikleri öğrenildi.

Gaziantep'de korkunç olay! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Sam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan S. ile ismi öğrenilemeyen eşi, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan S., saatler sonra evine döndüğünde eşinin ilaç içerek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine dayanamayan Hakan S., evde bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti.
Olayın ardından silah seslerini duyarak eve koşan mahalleli, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Karı kocayı evde ölü bulan mahalleli, durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karı kocanın cansız bedenini Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. İntihar ederek yaşamlarına son veren karı kocanın bir de kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

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