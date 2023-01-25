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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi!

25.01.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 19 puanla 13. sırada yer alan Gaziantep FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 9 maçlık mağlubiyet serisi bulunan Güneydoğu Anadolu ekibinde teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Bulut daha önce "1,5 yıldır para almıyorum, futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu." demişti. İşte detaylar...

Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Topladığı 19 puanla 13. sırada yer bulan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut için karar verildi.

İHA'nın haberine göre; Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın ise kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

"1,5 YILDIR PARA ALMIYORUM" DEMİŞTİ

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Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından kulüp yönetiminin istifa ettiğini ve bazı oyuncularının alacakları için şikayette bulunduğunun hatırlatılması üzerine kendisinin de 1,5 yıldır para almadığını ancak herhangi bir şikayette bulunmadığını vurgulamıştı.

"BAZI OYUNCULAR FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ"

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Bir an önce yönetim oluşmasını ve muhataplarını bilmek istediklerini belirten Erol Bulut, “Önümüzdeki hafta neler olacağını bilmiyoruz. Bir yönetim oluştuktan sonra oturup her konuda istişare etmemiz gerekecek. Çünkü takım olarak acil transferlere ihtiyacımız var. Ödemelerle ilgili yaşanan sorunlarda futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu. Ancak ne teknik heyet ne oyuncular bu sorunu hiçbir zaman antrenman ve sahaya yansıtmadık. Yeni yönetim oluştuktan sonra acil 4-5 oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Forvet, kanat, ofansif orta saha hücuma yönelik oyuncu almamız gerekiyor. Çok fazla zamanımız da kalmadı, bir an önce yönetim oluşması ve yol almamız lazım” diye konuşmıştu.

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