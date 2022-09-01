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Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK galatasaray

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