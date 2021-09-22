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Gaziantep’te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

22.09.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bağ bozumunun başlaması ile birlikte toplanan üzümler saatler süren ezme, kaynama ve kurutma işlemlerin ardından tatlı tarhana olarak adlandırılan çerezlik hale getiriliyor.

Gaziantep’te üzümden yapılan tatlı tarhana mesaisi başladı

Gaziantep’te büyük emeklerle toplanan üzümler evdeki sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyunun çıkarılıyor. Dev kazanlara konularak tatlı tarhana yapılıyor. Tarhana içerisindeki üzüm pekmezi ve diğer organik maddeler ile tam anlamıyla enerji deposu haline geliyor. Özellikle yaşlı köylülerin kıvamını tutturduğu tatlı tarhana kurutulduktan sonra pazarlarda satılıyor.

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Yıllardır üzüm tarhanası yapan 86 yaşındaki Ali Cihan üzüm tarhanasını yeni neslin bilmediğini ifade ederek, “Üzümü getirerek evdeki sala koyuyoruz. Şerbetini aldıktan sonra sabah saat 04:00’te kalkıyoruz. Şerbeti kaynatıyoruz saatlerce karıştırıyoruz. Çamuru dibe çöküyor şerbet yüzeye çıkıyor. Ondan sonra kaynamaya devam ediyor, tam kıvama geldiği gibi kurutuluyor. Yeni nesil bunun yapımını bilmiyor. Kadınlarımız ve yaşlı vatandaşlar bunun kıvamını biliyor. Üzüm tarhanasını yaptıktan sonra çarşıda satıyoruz. Halis bir üzüm şerbetidir” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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