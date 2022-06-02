HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'ten kahreden haber! Fırtına şehri birbirine kattı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'ten kahreden haber! Fırtına şehri birbirine kattı: 2 çocuk hayatını kaybetti

02.06.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İnşaat halindeki bir binanın fırtınaya dayanamaması sonucunda 5 çocuk göçük altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan 5 çocuktan ikisi hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten kahreden haber! Fırtına şehri birbirine kattı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü, biri ağır 3 çocuk yaralandı.

DUVARIN ALTINDA KALDILAR

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı şiddetli fırtına sonucu çöktü. Duvarın altında 5 çocuğun kaldığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli'yi (11) göçük altından çıkardı.

AA-20220602-28055700-28055698-GAZIANTEPTE_INSAAT_HALINDEKI_BINANIN_DUVARININ_COKMESI_SONUCU_2_COCUK_HAYATINI_KAYBETTI

2 ÇOCUKTAN ACI HABER

Araban Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Vakkas Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarlada çalışırken yıldırım isabet etti!Tarlada çalışırken yıldırım isabet etti!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor
NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!

Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

İlginizi Çekebilir

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.