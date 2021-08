Gaziantepli genç iş insanları yanan ormanların yeşillenmesi için 10 bin fidanı toprakla buluşturacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki genç iş insanları, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlar için 10 bin fidan bağışladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı yerlerindeki orman yangınları sebebiyle TEMA Vakfının başlattığı "Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına GAGİAD ailesi olarak 10 bin fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Yanan ormanları eski haline kavuşturmayı, kırmızı alevleri tekrar yeşilliğe döndürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmayı temenni ettiklerini belirten Koçer, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde el ele verirsek umudu da yaşamı da yeniden yeşerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından hayli önemli ormanların gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek adına en kıymetli kaynaklardan biri olduğuna dikkati çeken Koçer, şunları kaydetti:

"Bizler değerlerine bağlı, gücümüzle, gayretimizle, emeğimizle hatta yeri geldiğinde kendi kanımız ve canımızla geleceğini inşa eden bir milletiz. Verdiğimiz her zorlu mücadelede birlik ve bütünlüğümüzü koruyor, kenetlenerek yaralarımızı beraber sarıyoruz. Bu kapsamda GAGİAD ailesi olarak gerek salgın mücadelesinde sağlık çalışanlarımıza ve kamuya bulunduğumuz desteklerle, gerek çeşitli illerde meydana gelen deprem felaketlerinde yaptığımız yardımlarda olduğu gibi yangın mücadelemizde de yaşamın ve orman alanlarımızın yeşillendirilmesi için taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Bizler bu ülke için yararlı olacak her projede varız ve şehrimiz için her zaman var olacağız."