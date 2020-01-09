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  4. Gazzeli anne, engelli 5 oğluna bakmak için hayvan besiciliği yapıyor

Gazzeli anne, engelli 5 oğluna bakmak için hayvan besiciliği yapıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Gazzeli Suheyle en-Neccar: "Bu hayatta istediğim tek şey çocuklarıma daha iyi bir yaşam sağlamak. Gazze'yi de daha iyi bir durumda, ablukadan kurtulmuş bir halde görmeyi umuyorum"

MUHAMMED EBU DEVN - Gazzeli Suheyle en-Neccar, engelli çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yıllardır hayvan besiciliği yapıyor.

Çocuk yaşta başladığı bu işe evlendikten sonra eşine destek olmak için devam eden 61 yaşındaki Neccar, yetiştirdiği küçükbaş hayvanları satmak amacıyla her hafta pazar günü Han Yunus'un doğusundaki Abasan beldesinde kurulan Helal Pazarı'na geliyor.

AA muhabirine konuşan Neccar, doğuştan görme engelli 5 oğlu olduğunu, onların ihtiyaçlarını karşılamak için mesleğine dört elle sarıldığını belirtti.

"40 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden bolluk vardı ve talep çoktu." diyen Gazzeli Neccar, halihazırda satışların eskisi gibi olmadığını dile getirdi.

Kurban Bayramı'nın hayvan satışıyla uğraşanların yüzünü güldüren bir dönem olduğunu söyleyen Neccar, bir yıllık emeklerin karşılığının bayramda alındığını ifade etti.

Eşinin İsrail sınırında çiftçilik yaptığını belirten Neccar, onun tek başına gösterdiği çabanın ailenin geçimi için yeterli olmadığını, bu nedenle hem eşine destek hem görme engelli çocuklarının ihtiyaçları için kendisinin de gayret sarf ettiğini anlattı.

- Küçükken de babasına destek oluyordu

Neccar, hayvanlara karşı büyük bir sevgi beslediğini belirterek, "Küçükken hayvan besiciliği yapan babama eşlik eder, süt sağar komşulara süt ve taze peynir satardım." dedi.

Gazzelilerin, 2000 yılında başlayan Filistin İntifadası'na kadar dondurulmuş eti nadiren kullandığını, taze et tercih ettiğini söyleyen Filistinli kadın, bugün durumun değiştiğine, daha çok dondurulmuş et tüketildiğine, İsrail ablukasının neden olduğu ekonomik durumun buna yol açtığına dikkati çekti.

Arz ve talebe göre fiyatların değiştiğini, bayram günlerinde fiyatların arttığını söyleyen Neccar, normal zamanlarda 300 dolar olan iyi bir koyunun fiyatının bayramlarda 350 dolara ulaşabileceğini kaydetti.

- Görme engelli çocukları için çalışıyor

Değişen zamanın mesleğini de olumsuz etkilediğini dile getiren Neccar, "Artık insanların çoğu hazır peynirler ve paketlenmiş etler satın alıyor. Bu durum da benim satışlarımın azalmasına neden oldu. Eski nesil yani benim dönemimin insanları kaliteyi anlıyorlardı." ifadesini kullandı.

Suheyle en-Neccar, görme engelli 5 çocuğunun maddi açıdan külfetli birçok ihtiyaçları bulunduğunu, çalışmadığı takdirde çocuklarının ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini belirtti.

İşinin zamanla hayatının bir parçası haline geldiğini aktaran Neccar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yorgunluk ve sıkıntılar yaşam biçimim oldu. Bu hayatta istediğim tek şey çocuklarıma daha iyi bir yaşam sağlamak. Gazze'yi de daha iyi bir durumda, ablukadan kurtulmuş bir halde görmeyi umuyorum."

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