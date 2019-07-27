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Gece kulübünde korkunç olay! Tavan çöktü...

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DÜNYA  | 27.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Güney Kore’de gece kulübünde tavan arası çöktü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, içinde Uluslararası Su Sporları Şampiyonasına (FINA) katılan atletlerin de olduğu 17 kişi yaralandı.

Gwangju şehrinde meydana gelen olayda, gece kulübünün tavan arası çöktü. Altında kalan 2 Kore vatandaşı hayatını kaybetti. 17 kişinin de yaralandığı olayda, Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası Su Sporları Yarışmasına katılan bazı atletlerin de yaralandığı belirtildi.

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Yaralananların 3’ünün ABD’li, 2’sinin Yeni Zelandalı, bir kısmının da Hollandalı, İtalyalı ve Brezilyalı atletler olduğu duyuruldu. Yerel saatle 02.30 sıralarında meydana gelen olay esnasında gece kulübünde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bildirildi.

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ABD Su Topu Federasyonu Başkanı Christopher Ramsey, yaralanan ABD’li sporcularla ilgili yaptığı açıklamada, Bu korkunç bir trajedi. Kalbimiz ölenlerin yakınlarıyla. Sporcularımız hafif yaralı ve sağlık durumları iyi dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore gece kulübü sporcu

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