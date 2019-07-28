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Gece yarısı dehşet! Defalarca bıçakladı, sorguda söyledikleri şoke etti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te üç gün önce tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın katil zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Katil zanlısının 400 Euro alacağını veremediği için cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fatih Soğanağa Camii Sokak'ta üç gün önce meydana gelen olayda, Cezair uyruklu Redha Botring sokak üzerinde karşılaştığı vatandaşı Chems Eddine Aouchar(32)'ı bıçaklayarak ağır yaralamış Aouchar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Çevrede bulunan otellerin de giriş çıkış kayıtlarını kontrol eden ekipler, şüphelinin Kumkapı'daki bir otelde kaldığını belirledi.

Gece saat 01.00 sıralarında şüpheli Redha Botring otelden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

fatihh

400 EURO BORCUNU VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ...

Cinayet şüphelisi Redha Botring'in burada yapılan sorgusunda, öldürdüğü Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın kendisine 400 Euro borcu bulunduğunu, borcunu almak için buluştuğunu borcunu alamayınca ise tartıştıktan sonra 15 yerinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Redha Botring, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEFALARCA BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, cinayet şüphelisi Redha Botring'in tartışığı Chems Eddine Aouchar'ı bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cezayir uyruklu Redha Botring'in elindeki bıçakla Chems Eddine Aouchar'ı kovaladığı bir süre sonda ise defalarca bıçakladığı görülüyor. Şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih cinayet

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