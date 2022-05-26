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  4. Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı! Kimseye aldırış etmeden oynadı

Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı! Kimseye aldırış etmeden oynadı

26.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan olay çok sayıda vatandaşın ilgisini çekti. Gelinlik giyip sokağa çıkan bir damat gelin ve arkadaşlarıyla beraber oyun oynayıp kurtlarını döktü. Yöresel bir adet olan damadın gelinlik giymesi, vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Bursa’da gelinlik giyinen damat görenleri hayrete düşürdü. Damadın gelinlikle oynadığı o anlar kameraya yansırken, geline taş çıkartması dikkat çekti.

DSDS

GELİNİ KISKANDIRAN PERFORMANS

Osmangazi ilçesinde bulunan Gazcılar Caddesinde çekilen görüntülerde yöresel gelenek olan kına gecesinde damadın gelinlik giyinmesini günümüzde de sürdüren çift büyük ilgi topladı. Gece yarısı gelinlik giyinen damat gelinle karşılıklı şarkılar söyleyerek oynadı. Kurtlarını döken damadın o halini görenler ‘gelinden daha iyi oynadı’ yorumunda bulundu.
O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bursa
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