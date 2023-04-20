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Gecekondu nasıl yazılır, gecekondu yazımı nasıl olmalıdır? Gecekondu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.04.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelime türü bulunur. Bu kelimeler arasında birleşik kelimeler de yer alır. Bazı birleşik kelimelerin ayrı yazılması bazılarının ise bitişik yazılması oldukça kafa karıştıran bir konudur. Bu yüzden gecekondu kelimesinin de nasıl yazması gerektiği sıklıkla merak edilir. Kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu, gecekondu kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini belirtmiştir. Gecekondu yazımı nasıl olmalıdır?

Gecekondu nasıl yazılır, gecekondu yazımı nasıl olmalıdır? Gecekondu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır. Türkçede sıklıkla yapılan imla hataları ise bu kelimelerin nasıl yazılacağı noktasındadır. Herhangi bir anlam bozulmasına neden olmadan anlaşılır bir iletişim kurabilmek için imla kurallarına dikkat edilmelidir. Aksi durumda anlatılmak istenilen konu anlaşılmaz ve sağlıklı bir iletişim gerçekleşmez.

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Gecekondu nasıl yazılır?

Gecekondu TDK sözlüğe göre büyükşehir ve kasabaların çevresinde, bina yapma izni bulunmadan, çoğunlukla başka kişilerin arsası üzerine, kimseden habersiz ve bir gecede yapılan bir ya da iki odaya sahip niteliksiz yapılar olarak tanımlanır. Genellikle sessiz sedasız bir gecede yapılan yapılar manasında gecekondu kavramı kullanılır. Türkçede yer alan bunun gibi birleşik kelimelerin nasıl yazılması gerektiği oldukça kafa karıştırmaktadır. Gecekondu yazımı genelde ayrı şekilde yazılarak imla hatası yapılmaktadır. Ancak gecekondu TDK tarafından birleşik yazılması gereken birleşik bir kelime olarak belirtilmiştir.

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Gecekondu bitişik mi yazılır?

Birleşik kelimeler bir araya geldiklerinde anlam kazanan yeni kelime gruplarıdır. Bu tür kelimelerin ayrı yazılmaları, kelime anlamının bozulmasına neden olur. Ancak pek çok insan birleşik kelimeler konusunda kafa karışıklığı yaşar. Bu yüzden gecekondu ayrı mı yazılır sorusu sıklıkla araştırılır. TDK’ya göre gecekondu doğru yazılışı birleşik olması gereken bir kelimedir. Doğru ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Gecekondu (doğru kullanım)
  • Gece kondu (yanlış kullanım)
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