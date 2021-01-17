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  4. Gecelikle kar pozu veren Selin Ciğerci olay oldu! Gökhan Çıra bakın ne dedi

Gecelikle kar pozu veren Selin Ciğerci olay oldu! Gökhan Çıra bakın ne dedi

17.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Gecelikle kar pozu veren Selin Ciğerci olay oldu! Gökhan Çıra bakın ne dedi

Kurduğu kozmetik firmasıyla ilgilenen ve yoğun bir çalışma temposunda olan Selin Ciğerci kar pozlarıyla olay oldu. Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın yorumuna ise yorum yağdı.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde gece boyunca devam etti. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında da Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da devam eden kar yağışı sonrası ünlü isimler de karın tadını çıkarmaya başladı.

Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci idi.

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Son günlerde eşi Gökhan Çıra'dan boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Ciğerci beyaz geceliğiyle evinin bahçesinde tutan karın keyfini çıkardı. 'İyi pazarlar' notuyla paylaşım yapan Ciğerci'ye beğeni yağarken Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra da paylaşıma "Güzelliğim benim" notunu düştü.

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Ancak Ciğerci bu nota yanıt vermedi. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaları Ciğerci'nin takipçileri de atlamadı ve Çıra'nın yorumunun altına yorum yağdırdı. Çoğu takipçi Çıra'ya "Selin'i üzmüşsün. Boşanıyormuşsunuz doğru mu?" yorumunda bulundu.

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Ünlü çift ise bu iddialara bir yanıt vermedi.

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