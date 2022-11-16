Gecenin Ucunda bu akşam var mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Star TV yayın akışı

Gecenin Ucunda yeni bölümün ne zaman, hangi gün ekrana geleceği merak ediliyor. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı Gecenin Ucunda Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam saat 20:00'de dizinin tekrarı yayınlanacak. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm tarihi hakkında detaylar
Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizi bu hafta itibari ile salı akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda (Tekrar)
23:30 Yalı Çapkını (Tekrar)
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü