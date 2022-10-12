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Gecenin Ucunda oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Gecenin Ucunda oyuncuları ve konusu

12.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Star TV’de ekrana gelen Gecenin Ucunda geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin oturuyor, Senaryosu ise Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait. Peki, Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Gecenin Ucunda oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Gecenin Ucunda oyuncuları ve konusu

Gecenin Ucunda oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Gecenin Ucunda dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizinin ilk bölümü geçtiğimiz hafta ekrana geldi. Gecenin Ucunda oyuncuları arasında yer alan Neslihan Atagül Macide karakterine, Kadir Doğulu ise Kazım karakterine hayat veriyor.

GECENİN UCUNDA OYUNCULARI

Gecenin Ucunda oyuncuları arasında Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Neslihan Atagül - Macide
Kadir Doğulu - Kazım
Sarp Levendoğlu - Ahmet
Zuhal Olcay- Berrin
Tuğba Ünsal - Nermin
Özge Özder- Sara
Bertan Asllani - Cihangir
Kaan Taşaner - Mert

gecenin-ucunda-oyuncuları

GECENİN UCUNDA DİZİSİ KONUSU

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

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