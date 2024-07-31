Geceye beyazlar içinde katıldı! Yalı Çapkını'nın güzeli Buçe Buse Kahraman'ın davet tarzı olay oldu

MYNET- Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılmasıyla çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon için proje okumaya başladığını söyleyen Buçe Buse Kahraman şimdi de katıldığı bir davetteki tarzıyla gündem oldu.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Geceye beyazlar içinde katılan ünlü oyuncu beyaz bel detaylı uzun bir etek ve kurdele detaylı crop bir üst giymeyi tercih etti.

YORUM YAĞDI

Zayıflığıyla da dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'a 'bu nasıl zayıflık?', 'harika görünüyor', 'çok zayıf', 'beyaz yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.