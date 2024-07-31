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  4. Geceye beyazlar içinde katıldı! Yalı Çapkını'nın güzeli Buçe Buse Kahraman'ın davet tarzı olay oldu

Geceye beyazlar içinde katıldı! Yalı Çapkını'nın güzeli Buçe Buse Kahraman'ın davet tarzı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 16:24
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Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Pelin' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Buçe Buse Kahraman yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken katıldığı bir davetteki tarzıyla gündem oldu. Geceye beyazlar içinde katılan ünlü ismin zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı.

MYNET- Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılmasıyla çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon için proje okumaya başladığını söyleyen Buçe Buse Kahraman şimdi de katıldığı bir davetteki tarzıyla gündem oldu.

buçe buse 4

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Geceye beyazlar içinde katılan ünlü oyuncu beyaz bel detaylı uzun bir etek ve kurdele detaylı crop bir üst giymeyi tercih etti.

buçe kahraman

YORUM YAĞDI

Zayıflığıyla da dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'a 'bu nasıl zayıflık?', 'harika görünüyor', 'çok zayıf', 'beyaz yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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