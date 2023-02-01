Geçici zıt anlamlısı nedir? Geçicinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta birden çok kelime kullanılır. Bu kelimelerden biri geçici kelimesidir. Anlam olarak daimi olmayan, kalıcı olmayan manasına gelir. Geçici kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Çok sürmeyen

Kısa ve belli bir süre için olan

Bulaşan, bulaşıcı

Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse

Geçici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Geçici kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Türkçede birçok kelimenin zıt anlamı bulunur. Zıt anlamlı kelimeler, herhangi bir kelimenin tersini, aksini belirten kelimelerdir. Cümle kurarken zıt anlamlı kelimeleri bir arada kullanabilirsiniz. Kalıcı olmayan manasına gelen geçici kelimesinin zıt anlamı bulunur. Geçici kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Kalıcı

Geçici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olarak kalıcı kelimesi kullanılır. Cümle içerisinde herhangi birinin daimi oluşundan bahsederken kalıcı kelimesi kullanılmaktadır. Geçicinin zıt anlamlısı olan kalıcı kelimesi herhangi bir eşyanın veya somut olan bir şeyin devamlılığından bahsederken kullanılmaktadır. Günlük hayatta birinden bahsederken de kalıcı kelimesi kullanılabilir. Geçerliliği sık olan daimi olan anlamına gelir.

Geçicinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler farklı anlamlara gelmektedir. Zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı birçok cümle bulunmaktadır. Geçici kelimesinin zıt anlamı olan sözcük olarak kalıcı kelimesi kullanılır. Hep aynı durumda olan değişmeyen ve rutin manasına gelen kalıcı kelimesi sıklıkla kullanılır. Geçici zıt anlamlısı olan kalıcı kelimesi ile çeşitli cümleler aşağıda verilmiştir.