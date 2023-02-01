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Geçici zıt anlamlısı nedir? Geçicinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.01.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birden çok kelime bulunur ve bu kelimeler anlamlarına göre değişkenlik gösterir. Her kelimenin karşıtı olarak çeşitli kelimeler kullanılır. Bu kelimelere genel olarak zıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimeler herhangi bir kelimenin tersi veya karşıtı olarak adlandırılır. Geçici kelimesinin de çeşitli zıt anlamlıları bulunur. Peki, geçici kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Geçici zıt anlamlısı nedir? Geçicinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta birden çok kelime kullanılır. Bu kelimelerden biri geçici kelimesidir. Anlam olarak daimi olmayan, kalıcı olmayan manasına gelir. Geçici kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Çok sürmeyen
  • Kısa ve belli bir süre için olan
  • Bulaşan, bulaşıcı
  • Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse
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Geçici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Geçici kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Türkçede birçok kelimenin zıt anlamı bulunur. Zıt anlamlı kelimeler, herhangi bir kelimenin tersini, aksini belirten kelimelerdir. Cümle kurarken zıt anlamlı kelimeleri bir arada kullanabilirsiniz. Kalıcı olmayan manasına gelen geçici kelimesinin zıt anlamı bulunur. Geçici kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Kalıcı

Geçici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olarak kalıcı kelimesi kullanılır. Cümle içerisinde herhangi birinin daimi oluşundan bahsederken kalıcı kelimesi kullanılmaktadır. Geçicinin zıt anlamlısı olan kalıcı kelimesi herhangi bir eşyanın veya somut olan bir şeyin devamlılığından bahsederken kullanılmaktadır. Günlük hayatta birinden bahsederken de kalıcı kelimesi kullanılabilir. Geçerliliği sık olan daimi olan anlamına gelir.

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Geçicinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler farklı anlamlara gelmektedir. Zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı birçok cümle bulunmaktadır. Geçici kelimesinin zıt anlamı olan sözcük olarak kalıcı kelimesi kullanılır. Hep aynı durumda olan değişmeyen ve rutin manasına gelen kalıcı kelimesi sıklıkla kullanılır. Geçici zıt anlamlısı olan kalıcı kelimesi ile çeşitli cümleler aşağıda verilmiştir.

  • Kalıcı bir iş bulabilmek için oldukça çabalamıştı.
  • En kalıcı ruj çeşitleri bu mağazada satılıyor.
  • Kalıcı birinin anlattıkları daha gerçekçi geliyordu ona.
  • Yeni evine en kaliteli ve en kalıcı boyayı yaptırarak atmosferini değiştirmişti.
  • Herhangi bir sorun olduğunda kalıcı çözümler bulmak için çabaladığını söylerdi.
  • Geçici bir ev yerine kalıcı ve güzel bir ev almak istiyordu.
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