Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin'in filtresiz haline yorum yağdı

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Yaptığı imaj değişikliğiyle de adeta bambaşka birine dönüşen Pekin, son olarak

başrolünü Hasan Can Kaya ile paylaştığı Çok Aşk filmiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katılan ünlü oyuncu bu defa filtresiz haliyle gündem oldu. Ünlü ismin galadan fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü.

Büşra Pekin'in son haline sosyal medyada; 'Eski hali daha güzeldi', 'Yolda görsem tanımam', 'Kendine ne yapmış böyle' gibi yorumlar yapıldı.

Büşra Pekin değişimiyle alakalı olarak "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da dünyaya geldi.

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını attı. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katıldı.

2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer aldı. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde oynadı.

Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirdi.