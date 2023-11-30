MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin'in filtresiz haline yorum yağdı

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin'in filtresiz haline yorum yağdı

30.11.2023 17:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar da canlandırdığı Havuçlu anne karakteri ile hafızalarımıza kazınan Büşra Pekin geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Son dönemde başrolünü Hasan Can Kaya ile paylaştığı Çok Aşk filmiyle gündemde olan ünlü ismin filtresiz hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin son haline yorum yağdı.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Yaptığı imaj değişikliğiyle de adeta bambaşka birine dönüşen Pekin, son olarak
başrolünü Hasan Can Kaya ile paylaştığı Çok Aşk filmiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Büşra Pekin 5

Geçtiğimiz günlerde Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katılan ünlü oyuncu bu defa filtresiz haliyle gündem oldu. Ünlü ismin galadan fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü.

Büşra Pekin

Büşra Pekin'in son haline sosyal medyada; 'Eski hali daha güzeldi', 'Yolda görsem tanımam', 'Kendine ne yapmış böyle' gibi yorumlar yapıldı.

Büşra Pekin gala

Büşra Pekin değişimiyle alakalı olarak "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.

Büşra Pekin 3

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da dünyaya geldi.

Büşra Pekin 2

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını attı. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katıldı.

Büşra Pekin 1

2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer aldı. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde oynadı.

eski haliii

Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirdi.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım'ın son gününde Adidas ayakkabı %40 indirime girdi

Gülümseten Kasım'ın son gününde Adidas ayakkabı %40 indirime girdi

İndirimi bitmeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

İndirimi bitmeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

 Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

 Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

 Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! Dizisi başlamadan bitti Heyecanla bekleniyordu! Dizisi başlamadan bitti
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Görenler tanıyamadıYeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Görenler tanıyamadı
Setlere geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak Setlere geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak
Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Oyuncu anne ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.