Geçmeyen öksürüğe doğal çare: Akgünlük sakızı

Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun; gribin ve öksürüğün eskisinden daha sert geçtiğini söyledi.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜN ÇARESİNİ AÇIKLADI

Ihlamurun eksik edilmemesini söyleyen Altun, öksürük ve akciğerleri temizlemek için akgünlük sakızını önerdi.

Kış aylarının bastırmasıyla grip salgını ve geçmeyen öksürüğe doğal tavsiyelerde bulunan Altun, "Şu anda ortada bir salgın var. Hem öksürük hem nezle ve grip. Bu öksürük öncekiler gibi değil vücutta daha fazla kalıyor. Eskiden 1 haftada geçen grip şimdi geçmiyor. Biz bu grip için C vitamini tarzı şeyler öneriyoruz. Zaten ıhlamur hayatımızdan asla eksik etmememiz gerekli. Narçiçeği, zencefil öneriyoruz."

"KARADUT ÖZÜ ÇOCUKLARDA DAHA ETKİLİ"

Altun, "Öksürük ve akciğerleri temizlemek içinde akgünlük sakızı, andız pekmezi, keçiboynuzu özü öneriyorum. Karadut özü çocuklarda daha etkili, öneriyorum. Bunların yanı sıra kullana bileceğiz kış çayı tazıdan da olur. Ekinezya çayları kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde pekmezleri sabah akşam 1 er tatlı kaşığı, çocuklarda ise günde 1 tatlı kaşığı kullana bilirsiniz. Bizim tek isteğimiz doğal ve bilindik yerden alınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır