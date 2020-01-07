Geçmiş Olsun film konusu, Geçmiş Olsun oyuncuları

Absürt yerli komedi türündeki Geçmiş Olsun filmi sinemalardan sonra televizyon ekranlarında. Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Suzan Aksoy’un paylaştığı “Geçmiş Olsun” filmi, izleyicisiyle buluşacak. İşte Geçmiş Olsun filmi konusu ve Geçmiş Olsun filmi oyuncuları…

GEÇMİŞ OLSUN KONUSU

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet, sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir hatası sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.

GEÇMİŞ OLSUN OYUNCULARI

Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Suzan Aksoy, Sinan Bengier, Ali Rıza Tanyeli gibi isimler bulunuyor.



