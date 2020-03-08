Gel Dese Aşk konusu nedir? Gel Dese Aşk nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Ekran macerasına yeni başlayan Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları ve karakterleri ile dikkatleri üzerine toplamaya başladı. Gel Dese Aşk dizisinde Murat ve Yasemin çiftinin hayatlarına Bahar'ın girmesiyle ilişkilerinde yaşanan bozulmalar anlatılacak. Birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran Gel Dese Aşk 8 Mart Pazar akşamı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Peki, Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları kimdir? Gel Dese Aşk konusu ne? İşte, ekranların yeni dizisi Gel Dese Aşk, oyuncuları, karakterleri ve konusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.
40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat’a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar’ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.
25 yaşında. Başına buyruk, deli dolu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Barlas’ın babası olduğunu öğreniyor. Ve onun kendisini terk etmesinin intikamını almak için çıktığı yolda kendini Murat’a aşık olmuş olarak buluyor. Aslında Murat’ta hiç tadamadığı baba sevgisini bulduğunun farkında bile değil.
40-45 yaşlarında. Barlas’ın karısı. Sadi’nin kızı. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar. Güzel ve genç görünmeye kafayı takmış biri. Kocasına delicesine bir tutkusu var. Bahar’ın hayatlarına girmesi ile aslında hayatı en çok altüst olacak insanlardan biri.
40-45 yaşlarında evli ve bir çocuk babası. Oğlu ile rekabet içinde, karısının parasına ve itibarına düşkün ama hayatını yaşayan tam bir çapkın. Zamanında bu evliliği yapabilmek için arkasında bıraktıklarının önüne çıkması ile huzur dolu yaşamı birden bir kabusa dönecektir.
Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.
Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.
İddialı kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
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