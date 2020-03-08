Gel Dese Aşk konusu nedir? Gel Dese Aşk nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Ekran macerasına yeni başlayan Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları ve karakterleri ile dikkatleri üzerine toplamaya başladı. Gel Dese Aşk dizisinde Murat ve Yasemin çiftinin hayatlarına Bahar'ın girmesiyle ilişkilerinde yaşanan bozulmalar anlatılacak. Birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran Gel Dese Aşk 8 Mart Pazar akşamı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Peki, Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları kimdir? Gel Dese Aşk konusu ne? İşte, ekranların yeni dizisi Gel Dese Aşk, oyuncuları, karakterleri ve konusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

GEL DESE AŞK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya / Murat Düdenli

40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.

Şebnem Bozoklu / Yasemin Düdenli

40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat’a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar’ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.

