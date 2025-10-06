Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

06.10.2025 10:31
Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde her yıl yüz binlerce kadını etkileyen önlenebilir bir hastalık. En önemli nedeni olan HPV (Human Papilloma Virus) ise aslında aşıyla büyük ölçüde engellenebiliyor. Buna rağmen, hâlâ birçok ülkede ve toplumda aşıyla ilgili bilgi eksikliği, yanlış inanışlar ve ön yargılar nedeniyle yeterli bilinç oluşmuş değil. HPV aşısı yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de koruyucu bir adım; çünkü virüsün yayılmasını engelleyerek toplumsal bağışıklık sağlıyor.

Tıbbın ilerlemesiyle birlikte bazı hastalıklar artık kader olmaktan çıkıyor. Rahim ağzı kanseri de bunlardan biri. HPV aşısı sayesinde, bu kanser türüne neden olan virüs tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlanabiliyor. Ancak hâlâ birçok kişi bu aşının kimlere, ne zaman ve neden yapılması gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi değil.

HPV aşısı, kanserle mücadelede elimizdeki en etkili koruyucu silahlardan biri. Gelecekte bu virüsle ilişkili kanserlerin büyük ölçüde ortadan kalkması, bugünün bilinçli adımlarına bağlı.

HPV NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

HPV, cinsel yolla bulaşan en yaygın virüslerden biridir. Çoğu zaman vücut virüsü kendiliğinden temizler, ancak bazı HPV tipleri rahim ağzı, anüs, penis ve boğaz kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. En riskli türler HPV-16 ve HPV-18’dir; rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 70’inden bu iki tip sorumludur.

DSÖ 9-14 YAŞ ARALIĞINDA YAPILMASINI ÖNERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, HPV aşısının ideal olarak 9–14 yaş arasındaki çocuklara, cinsel aktivite başlamadan önce yapılmasını öneriyor. Ancak yetişkin kadınlar ve erkekler de belirli yaş sınırına kadar aşıdan fayda görebiliyor. Ülkemizde de giderek artan sayıda kişi bu konuda bilinçlenmeye başladı, fakat toplumsal farkındalığın hâlâ yeterli seviyede olduğunu söylemek güç.

KISIRLIĞA YOL AÇTIĞI YANILGISI

HPV aşısıyla ilgili en yaygın yanılgılardan biri, aşının kısırlığa yol açtığı ya da cinsel davranışları teşvik ettiği yönünde. Oysa bu iddiaların hiçbir bilimsel temeli yok. Aşı, sadece kanser riskini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda genital siğiller gibi rahatsız edici enfeksiyonların da önüne geçiyor.

ERKEKLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

HPV sadece kadınları ilgilendiren bir virüs değil. Erkeklerde de penis, anüs ve ağız kanserine neden olabiliyor. Bu nedenle erkek çocuklarının da aşılanması, toplum genelinde virüsün yayılımını ciddi oranda azaltıyor.

