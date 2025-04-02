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Geleceğin balerinleri Odunpazarı'nda yetişiyor: Eğitimi Olimpiyat Dansçısı verecek...

02.04.2025 17:47
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Odunpazarı Belediyesi, bale sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlediği özel eğitimlerle, geleceğin balerinlerini yetiştirmeye devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 7-12 yaş arasındaki çocuklar için verilen bu dersler, Uluslararası Dans Eğitmeni ve Dünya Avrupa Tango Şampiyonu Elif İlik tarafından yürütülüyor. Detaylar haberimizde...

Geleceğin balerinleri Odunpazarı'nda yetişiyor: Eğitimi Olimpiyat Dansçısı verecek...

Odunpazarı Belediyesi, bale sanatına ilgi duyan 7-12 yaş arasındaki çocuklar için özel eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Eğitimler, Uluslararası Dans Eğitmeni, Dünya ve Avrupa Tango Şampiyonu ve Olimpiyat Dansçısı Elif İlik tarafından veriliyor.

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HAFTADA İKİ GÜN DERS VERİLİYOR

Haftanın iki günü gerçekleşen derslerde, Pazartesi günleri esneklik ve güç çalışmaları yapılırken, Çarşamba günleri ise klasik bale teknikleri üzerine yoğunlaşılıyor. Program, klasik bale sanatını, sahne duruşunu ve estetik bilgilerini birleştirerek çocuklara sahne sanatlarının temellerini kazandırmayı amaçlıyor.

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"ESKİŞEHİR BALE RÜZGARI" PROGRAMI

Kurs kayıtları tamamlanmış olmasına rağmen, bale yapmak isteyen çocuklar için özel imkânlar sağlanarak bu sanata olan ilgileri destekleniyor. Eğitimlere katılmak isteyen adaylar, baleye yatkınlık, esneklik ve müzik duygusu gibi kriterlerin değerlendirildiği bir seçmeye tabi tutuluyor.

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Bale dersleri boyunca öğrenciler hem sanatsal hem de teknik açıdan kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Dönem boyunca edindikleri yetenekleri ise her yıl düzenlenen "Eskişehir Bale Rüzgarı" programında sahneleme şansı elde ederek taçlandırıyorlar.

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Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak ve bale sanatını daha geniş kitlelere tanıtmak adına önemli bir görev üstlenmeye devam ediyor. Bale tutkunları için kapılarını açan bu özel eğitimler, Eskişehir'de sanat dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balerin Bale Eskişehir Odunpazarı olimpiyat
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