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Gelecek eş anlamlısı nedir? Geleceğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Gelecek kelimesi de bu özelliklere sahiptir. İstikbal kelimesi geleceğin ilk anlamındaki en bilinen eş anlamlısıdır. Gelecek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gelecek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gelecek eş anlamlısı nedir? Geleceğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gelecek, öz Türkçe bir kelimedir. Birden fazla anlama karşılık gelebilir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılır. Hem isim hem de sıfat türünde farklı anlamlar içerir. Hangi anlamı ile cümle içinde kullanıldıysa eş anlamlı karşılığı da buna göre seçilmelidir.

Henüz yaşanmamış olan bir zaman dilimini anlatırken gelecek ifadesi kullanılır. Birkaç dakika sonrasından birkaç yıla kadar her türlü yaşanmayan zamanın karşılığı gelecek kelimesidir.

Gelecek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gelecek kelimesi için hem isim hem de sıfat türünde iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati.
    Bu tanım için örnek cümle:
    "Bir eser bırakmadan geleceğe yadigar/ Bırakmışım kime ne bırakmasam ne zarar (Enis Behiç)"

  • Sıfat olarak şu tanım yapılmıştır: Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen müstakbel.
    Örnek cümle:
    "Gelecek asırları tarihe bırakalım / Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım. (Faruk Nafiz Çamlıbel)"

Geleceğin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Ati, istikbal, müstakbel, beklenen kelimeleri gelecek eş anlamlısı olarak bu kelime yerine cümle içinde kullanılabilecek olan kelimelerdir.

Gelecek kelimesi önüne ya da arkasına gelen bazı farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimeler üretebilir. Bu durum için bazı örnekler şunlardır: Gelecek bilimi, gelecek zaman, gelecek zaman görünümü…

Geleceğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimenin cümle içinde kullanılmasıdır. Hangi anlamıyla hangi amaçla kullanıldığı ancak yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir.
Geleceğin eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Tembelliğe devam edersen geleceğin pek parlak görünmüyor haberin olsun!
  • Senin geleceğin yok ben gidiyorum!
  • Bu sanatçı gelecek vaat ediyor.


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