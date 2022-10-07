Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday vazgeçilmez erkek şişme mont çeşitleri

"Kış aylarında sıcak tutsun ama fazla ağırlık yapmasın." diyorsanız şişme montlar tam size göre! Hafif kullanımıyla ön plana çıkan modeller, iç dolguları sayesinde soğuk havayı dışarıda tutar. Kış boyunca kombinlerinize estetik bir duruş katacak şişme mont, vazgeçilmeziniz olur. Eğer siz de gardırobunuzda rahat ve kullanışlı bir şişme mont olsun istiyorsanız okumaya devam edin, deriz!

1. Rahat ve sportif: Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

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Şık modeli ve rengiyle kış aylarında içinizi ısıtacak Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont, tarzınıza enerji katar. Dışı geliştirilmiş polyester malzemeden oluşan ürün, membran katmanı sayesinde su geçirmez. Fermuar kısmı da su geçirmez özelliğe sahip mont, kötü hava koşullarında konforlu kullanım sağlar. Standart fit kesimi ile rahat hareket edebileceğiniz modelin iç kısmı, yumuşak polardan üretilir.

2. Şık ve iddialı: Bürke Erkek Kürklü Kapüşonlu Ribanalı Şişme Mont

Kırık beyaz rengi ile kombinlerinize kolay uyum sağlayacak Bürke Erkek Kürklü Kapüşonlu Ribanalı Şişme Mont, kürk detayıyla şık bir görünüme sahip. İç dolgusu elyaf materyal olan ürün, konforlu ve sıcak kullanım sunar. Su geçirmez özelliği bulunan şişme mont, kötü hava koşullarında dayanıklı bir yapı sergiler. Çıkarılabilir kürk kapüşonu sayesinde iki farklı model yaratabileceğiniz monta, sadece kuru temizleme yapılması önerilir.

3. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Stil Kombin Uzun Fermuar Cepli Çapraz Şişme Mont

Sportif ve şık tasarımıyla kış aylarının vazgeçilmezi olabilecek Stil kombin Uzun Fermuar Cepli Çapraz Şişme Mont, beylerin sıklıkla kullandığı modeller arasında yer alır. Siyah rengi ile kombin kolaylığı sağlayan mont, beş farklı renk seçeneği ile geniş bir yelpaze sunar. Kaliteli materyallerle üretilen ürün, esnek ve dayanıklı dokusuyla yıllarca size eşlik eder. Pelüş astarlı iç materyali sayesinde cildinizi rahatsız etmez.

4. Kaz tüyü montun ayrıcalığını yaşayın: Avva Erkek Antrasit Kaz Tüyü Dolgulu Parlak Şişme Mont

Özellikle parlak montlardan hoşlananlar, sıradaki model tam size göre! Avva Erkek Antrasit Kaz Tüyü Dolgulu Parlak Şişme Mont, stilinizi şık bir biçimde tamamlar. Kaz tüyü dolgusu sayesinde sıcak tutan model, soğuk kış günlerinde vücudunuzu korur. Su itici özelliği, su geçirmez fermuarı ve rüzgâr geçirmez dokusuyla kötü hava şartlarına direnç gösterir. Üzerinize tam oturan kalıbıyla rahat kullanım sunan montu kaçırmayın, deriz!

5. Hakiki deri mont arayanlara: Deri Effect Siyah Şişme Erkek Deri Mont

Hakiki deriden üretilen bir şişme monta ne dersiniz? Deri Effect Siyah Şişme Erkek Deri Mont, şıklığınızı bir üst seviyeye taşır. Tamamen birinci sınıf deri ve aksesuarlardan üretilen mont; kaliteli materyali, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlar. Rüzgâra dayanıklı dokusu ile serin havalarda içinizi ısıtacak model, el işçiliği ile üretilir. Regular kalıbı sayesinde içerisinde rahat hareket edebileceğiniz monta bir şans verebilirsiniz!

6. Rahatlığına düşkün beyler çok sevecek: BERSHKA Oversize Şişme Mont

Rahat duruşu ve sıcak rengiyle içinizi ısıtacak BERSHKA Oversize Şişme Mont, tarzınıza dinamik bir görünüm katar. Oversize kalıbı ile özellikle spor yapanların gözdesi olacak model, özgürce hareket etmenizi sağlar. Kaliteli materyal kullanılarak üretilen ürün, yumuşak ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kombinlerinizi taçlandırır. 30 derecede hassas yıkama yapabileceğiniz montu; 110 derecede rahatlıkla ütüleyebilir, dilerseniz modele kuru temizleme de yaptırabilirsiniz.

7. Sadelikten hoşlananlara: Koton Erkek Fermuar Cepli Şişme Mont

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Sade olduğu kadar şık bir modele sahip olan Koton Erkek Fermuar Cepli Şişme Mont, rahat ve modern bir görünüm sergiler. Son yıllarda popüler olan antrasit rengiyle, erkek kombinlerinde kolaylık ve fark yaratır. Dayanıklı ve kaliteli materyalden oluşan ürün, rahat kullanımının yanı sıra kış aylarında sizi sıcak tutar. Makinede yıkayarak ya da kuru temizleme yaparak temizleyebileceğiniz montu beğendiyseniz geç kalmayın, deriz!

8. Uzun mont tercih eden beylere: Madmext Bej Uzun Yandan Fermuarlı Şişme Mont

Zorlu kış aylarında stilinizle fark yaratmak istiyorsanız sıradaki model, iyi bir seçim olabilir. Madmext Bej Uzun Yandan Fermuarlı Şişme Mont, iddialı bir şıklığı garantiler. Dört farklı renk seçeneği bulunan modelin dilediğiniz rengini temin edebilir, şık tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Kalitesiyle fark yaratan ürün, sıcak bir kış geçirmenizi sağlar. Dayanıklı yapısıyla yıllarca sorunsuz kullanacağınız montu sepetinize eklemeye ne dersiniz?

9. Şık modeliyle göz dolduran: Hatemoğlu Slim Fit Efes Hakim Yaka Basic Şişme Mont

Gardırobunuza rahatlıkla ekleyebileceğiniz Hatemoğlu Slim Fit Efes Hakim Yaka Basic Şişme Mont, şıklığınıza şıklık katar. Slim fit kalıbı ile vücudunuza tam olarak oturan model, bedeninizi sarar ve estetik bir görünüm sergiler. Kaliteli yapısı sayesinde sorunsuz kullanım vadeden ürün, soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutar. Her iki yanında ve iç kısmında bulunan cepleri ile kullanım kolaylığı sağlar.

10. Hem şık hem rahat: DESTINY GİYİM Erkek Siyah Şişme Mont

Rahatlığını ve şıklığını ön planda tutan erkekler için DESTINY GİYİM Erkek Siyah Şişme Mont, ideal bir seçim olabilir. Kapüşonlu tasarımı ve suya dayanıklı dokusuyla konfor sağlayan model, kış aylarında içinizi ısıtır. Pamuklu materyalden üretilen mont, yumuşak ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Standart kalıbı sayesinde içerisinde rahat hareket edebileceğiniz ürün, astarlı olduğundan konfor vadeder. Severek kullanacağınız mont favoriniz olacak!