HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday vazgeçilmez erkek şişme mont çeşitleri

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday vazgeçilmez erkek şişme mont çeşitleri

05.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu hava koşullarında sizi sıcacık tutacak bir şişme monta ne dersiniz? Rahatına ve şıklığına önem veren beylerin tercihi olan modeller, gelecek kış yine revaçta. Kış mevsiminin sert koşullarında severek kullanacağınız bu eşsiz parçalar, en kullanışlı üst giysiler arasında yer alır. Birbirinden kaliteli modellerin yer aldığı listemize hep birlikte bakmak isterseniz biz hazırız!

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday vazgeçilmez erkek şişme mont çeşitleri

"Kış aylarında sıcak tutsun ama fazla ağırlık yapmasın." diyorsanız şişme montlar tam size göre! Hafif kullanımıyla ön plana çıkan modeller, iç dolguları sayesinde soğuk havayı dışarıda tutar. Kış boyunca kombinlerinize estetik bir duruş katacak şişme mont, vazgeçilmeziniz olur. Eğer siz de gardırobunuzda rahat ve kullanışlı bir şişme mont olsun istiyorsanız okumaya devam edin, deriz!

1. Rahat ve sportif: Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Şık modeli ve rengiyle kış aylarında içinizi ısıtacak Delpino Su Geçirmez Erkek Kapüşonlu Şişme Mont, tarzınıza enerji katar. Dışı geliştirilmiş polyester malzemeden oluşan ürün, membran katmanı sayesinde su geçirmez. Fermuar kısmı da su geçirmez özelliğe sahip mont, kötü hava koşullarında konforlu kullanım sağlar. Standart fit kesimi ile rahat hareket edebileceğiniz modelin iç kısmı, yumuşak polardan üretilir.

Ürünü İncele

2. Şık ve iddialı: Bürke Erkek Kürklü Kapüşonlu Ribanalı Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Kırık beyaz rengi ile kombinlerinize kolay uyum sağlayacak Bürke Erkek Kürklü Kapüşonlu Ribanalı Şişme Mont, kürk detayıyla şık bir görünüme sahip. İç dolgusu elyaf materyal olan ürün, konforlu ve sıcak kullanım sunar. Su geçirmez özelliği bulunan şişme mont, kötü hava koşullarında dayanıklı bir yapı sergiler. Çıkarılabilir kürk kapüşonu sayesinde iki farklı model yaratabileceğiniz monta, sadece kuru temizleme yapılması önerilir.

Ürünü İncele

3. Siyahtan vazgeçemeyenlere: Stil Kombin Uzun Fermuar Cepli Çapraz Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Sportif ve şık tasarımıyla kış aylarının vazgeçilmezi olabilecek Stil kombin Uzun Fermuar Cepli Çapraz Şişme Mont, beylerin sıklıkla kullandığı modeller arasında yer alır. Siyah rengi ile kombin kolaylığı sağlayan mont, beş farklı renk seçeneği ile geniş bir yelpaze sunar. Kaliteli materyallerle üretilen ürün, esnek ve dayanıklı dokusuyla yıllarca size eşlik eder. Pelüş astarlı iç materyali sayesinde cildinizi rahatsız etmez.

Ürünü İncele

4. Kaz tüyü montun ayrıcalığını yaşayın: Avva Erkek Antrasit Kaz Tüyü Dolgulu Parlak Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Özellikle parlak montlardan hoşlananlar, sıradaki model tam size göre! Avva Erkek Antrasit Kaz Tüyü Dolgulu Parlak Şişme Mont, stilinizi şık bir biçimde tamamlar. Kaz tüyü dolgusu sayesinde sıcak tutan model, soğuk kış günlerinde vücudunuzu korur. Su itici özelliği, su geçirmez fermuarı ve rüzgâr geçirmez dokusuyla kötü hava şartlarına direnç gösterir. Üzerinize tam oturan kalıbıyla rahat kullanım sunan montu kaçırmayın, deriz!

Ürünü İncele

5. Hakiki deri mont arayanlara: Deri Effect Siyah Şişme Erkek Deri Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Hakiki deriden üretilen bir şişme monta ne dersiniz? Deri Effect Siyah Şişme Erkek Deri Mont, şıklığınızı bir üst seviyeye taşır. Tamamen birinci sınıf deri ve aksesuarlardan üretilen mont; kaliteli materyali, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlar. Rüzgâra dayanıklı dokusu ile serin havalarda içinizi ısıtacak model, el işçiliği ile üretilir. Regular kalıbı sayesinde içerisinde rahat hareket edebileceğiniz monta bir şans verebilirsiniz!

Ürünü İncele

6. Rahatlığına düşkün beyler çok sevecek: BERSHKA Oversize Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Rahat duruşu ve sıcak rengiyle içinizi ısıtacak BERSHKA Oversize Şişme Mont, tarzınıza dinamik bir görünüm katar. Oversize kalıbı ile özellikle spor yapanların gözdesi olacak model, özgürce hareket etmenizi sağlar. Kaliteli materyal kullanılarak üretilen ürün, yumuşak ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kombinlerinizi taçlandırır. 30 derecede hassas yıkama yapabileceğiniz montu; 110 derecede rahatlıkla ütüleyebilir, dilerseniz modele kuru temizleme de yaptırabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Sadelikten hoşlananlara: Koton Erkek Fermuar Cepli Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sade olduğu kadar şık bir modele sahip olan Koton Erkek Fermuar Cepli Şişme Mont, rahat ve modern bir görünüm sergiler. Son yıllarda popüler olan antrasit rengiyle, erkek kombinlerinde kolaylık ve fark yaratır. Dayanıklı ve kaliteli materyalden oluşan ürün, rahat kullanımının yanı sıra kış aylarında sizi sıcak tutar. Makinede yıkayarak ya da kuru temizleme yaparak temizleyebileceğiniz montu beğendiyseniz geç kalmayın, deriz!

Ürünü İncele

8. Uzun mont tercih eden beylere: Madmext Bej Uzun Yandan Fermuarlı Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Zorlu kış aylarında stilinizle fark yaratmak istiyorsanız sıradaki model, iyi bir seçim olabilir. Madmext Bej Uzun Yandan Fermuarlı Şişme Mont, iddialı bir şıklığı garantiler. Dört farklı renk seçeneği bulunan modelin dilediğiniz rengini temin edebilir, şık tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Kalitesiyle fark yaratan ürün, sıcak bir kış geçirmenizi sağlar. Dayanıklı yapısıyla yıllarca sorunsuz kullanacağınız montu sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

9. Şık modeliyle göz dolduran: Hatemoğlu Slim Fit Efes Hakim Yaka Basic Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Gardırobunuza rahatlıkla ekleyebileceğiniz Hatemoğlu Slim Fit Efes Hakim Yaka Basic Şişme Mont, şıklığınıza şıklık katar. Slim fit kalıbı ile vücudunuza tam olarak oturan model, bedeninizi sarar ve estetik bir görünüm sergiler. Kaliteli yapısı sayesinde sorunsuz kullanım vadeden ürün, soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutar. Her iki yanında ve iç kısmında bulunan cepleri ile kullanım kolaylığı sağlar.

Ürünü İncele

10. Hem şık hem rahat: DESTINY GİYİM Erkek Siyah Şişme Mont

Gelecek kışın yükselen trendi olmaya aday erkekler için vazgeçilmez şişme mont çeşitleri

Rahatlığını ve şıklığını ön planda tutan erkekler için DESTINY GİYİM Erkek Siyah Şişme Mont, ideal bir seçim olabilir. Kapüşonlu tasarımı ve suya dayanıklı dokusuyla konfor sağlayan model, kış aylarında içinizi ısıtır. Pamuklu materyalden üretilen mont, yumuşak ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Standart kalıbı sayesinde içerisinde rahat hareket edebileceğiniz ürün, astarlı olduğundan konfor vadeder. Severek kullanacağınız mont favoriniz olacak!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaklaştırmasının bittiği gün Hülya'yı öldürmüştü! Uzaklaştırmasının bittiği gün Hülya'yı öldürmüştü!
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildiHedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi
Anahtar Kelimeler:
erkek şişme mont şişme mont şişme mont erkek siyah şişme mont uzun şişme mont
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tümünü Gör
Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Genç ve ışıltılı bir cilt için yılın en gözde cilt bakım ürünleri

Genç ve ışıltılı bir cilt için yılın en gözde cilt bakım ürünleri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Tümünü Gör
En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hülya'yı uzaklaştırmasının bittiği gün down sendromlu çocuğunun önünde katletmişti! Caniye ömür boyu hapis istemi

Uzaklaştırmasının bittiği gün Hülya'yı öldürmüştü!

Rüyasından etkilendi mezar taşını yaptırdı! 'Acelen neydi'

Rüyasından etkilendi mezar taşını yaptırdı! 'Acelen neydi'

Anayolda şoförlerin yol verme kavgası kamerada

Caddenin ortasında 'Pes' dedirten anlar! Saniye saniye görüntülendi

Antalya'daki ATM'den para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Şimdi ekran karşısında konuşmak istemiyorum ama...

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Her şey hamile kadının o sözüyle başladı! Tek tek bahçesinde bulunan ağaçlara astı

Her şey hamile kadının o sözüyle başladı! Ağaçlara tek tek astı

Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok! Ayağı ve bacağı her yıl 7 santim büyüyor

Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok! Ayağı ve bacağı her yıl 7 santim büyüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.