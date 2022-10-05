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Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu 2024 yılına dikkat çekti! “Gizemli ve tehlikeli bir virüs dünyayı dolaşacak”

05.10.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta “timetravlehqr” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi sosyal medyadan yaptığı açıklamasında 2096 yılından geldiğini iddia ederek önümüzdeki yıllarda insanlığı bekleyen tehditlere karşı uyardı. Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasından sonra zaman yolcusu 2024 yılında başka bir virüse işaret ederek “Gizemli ve tehlikeli bir virüs dünyayı dolaşacak” dedi.

Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu 2024 yılına dikkat çekti! “Gizemli ve tehlikeli bir virüs dünyayı dolaşacak”

TikTok kullanıcısı “timetravlehqr” 2096 yılından geldiğini söyleyerek dünyanın bundan iki yıl sonra yeni bir pandeminin pençesinde olacağını belirtti. Zaman yolcusu paylaşımında virüsün dünyada etkili olmasındna önce bir üçüncü dünya ülkesinde başlayacağını ve oradan tüm dünyaya yayılacağını iddia etti. Ancak zaman yolcusu yeni bir pandemi başlamadan önce, uzaylılar ve devasa yeraltı yaratıkları da dahil olmak üzere bir dizi tuhaf keşif olacağını sözlerine ekledi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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2096 yılından insanlığı uyarmak için günümüze geldiğini iddia eden zaman yolcusu gönderisine, “Dikkat. Bazı insanlar benim 2096 yılından bir zaman yolcusu olduğuma inanmıyorlar, bu yüzden burada bazı olaylar var. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri UFO (tanımlanamayan uçan cisimler) belgelerini kamuoyuyla paylaşacak. 2023 yılında en büyük canlı yeraltında keşfedilecek. 2024 yılında ise bir üçüncü dünya ülkesinde tehlikeli ve gizemli bir virüs patlak verecek ve tüm dünyaya yayılacak. Hazırlıklı olun." notunu ekledi.

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Zaman yolcusu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmamasına rağmen gönderisi kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok kehanet
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