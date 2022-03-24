Geleneksel bir tarif: Beyran çorbası! Beyran çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Beyran çorbası bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve nezle gibi hastalıklara karşı korur. Ayrıca solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır. Peki beyran çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte beyran çorbası malzemeleri...

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

300 gram kuzu gerdan

250 gram kuzu but

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

8 diş sarımsak

1 bardak haşlanmış pirinç

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı biber salçası

1,5 litre su

BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Etleri, pişireceğiniz düdüklü tencereye alın. Üzerine su, küçük küçük doğranmış sarımsakları ilave edin ve pişirme süresini kendiniz ayarlayarak pişirin. Et yumuşayıp didiklenecek kıvama gelene dek pişirmeyi sürdürün. Etleri, piştiğinde alın ve soğumaya bırakın.

Et suyunun içine pirincinizi ekleyip haşlamaya başlayın. Etiniz soğuyunca küçük küçük didikleyin ve tencereye ilave edin. Üzerine tereyağı, sıvı yağ, salça, pul biber ilave edin ve iyice karıştırın. 4-5 dakika karıştırarak kaynatın. Limon veya sirke ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

