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Var ol nasıl yazılır? Var ol ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

11.09.2023 17:22 | Son Güncelleme:
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Türkçede bulunan her sözcüğün anlamı ve nasıl kullanılması gerektiği Türk Dil Kurumu tarafından belirlenir. Bireylerin etkili bir iletişim kurabilmeleri için dil kurallarına uymaları gerekir. Bu nedenle, arama motorlarında pek çok sözcüğün doğru yazılışı konusunda araştırmalar yapılır. Var ol kelimesi de sıklıkla hatalı kullanılan ve doğru yazılışı merak edilen bir kelimedir. Peki , ar ol nasıl yazılır?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitap okuma oranı oldukça düşüşe geçmiştir. Hayatın daha hızlı ve kolay yaşanır hale gelmesi, bireylerin kitap okurken gösterdiği sabrı da azaltmıştır. Merak edilen konular internet ortamında araştırılıyor ve pek çok insan fikirlerini sosyal ağlarda ifade edebiliyor. İnternet kullanıcılarının kolaylıkla yazı yazabildiği çevrimiçi platformlarda dil bilgisi kurallarına uyulmadığı görülmektedir. Günlük ve profesyonel hayatta imla kurallarına dikkat etmeden yazı yazmak hoş değildir. Ayrıca sözcüklerin hatalı kullanımı zamanla yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir.

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Var ol nasıl yazılır?

Türkçede özellikle iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin doğru yazılışları çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kurallarına uygun bir biçimde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını araştırdığı kelimelerden biri de var ol yazımıdır. Var ol kelimesi genellikle “Sağ ol!”, “Çok yaşa!” anlamında söylenir. Halk arasında da çokça kullanılan var ol doğru yazılışı konusunda tereddütler mevcuttur. Günlük hayatta ve sosyal platformlarda bu kelimenin kullanımı genellikle "varol" şeklinde görülmektedir. Ancak var ol yazımı ayrı olması gereken bir sözcüktür. Sözcüğün birleşik olarak yazılması anlam bozulması ve imla hatası oluşturur.

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Var ol ayrı mı yazılır?

Türkçede yer alan sözcükler kurallara uygun bir biçimde yazıldığında bir anlam oluştururlar. Ancak, başta birleşik kelimeler olmak üzere pek çok sözcük grubunun doğru yazılışı konusunda tereddütler bulunur. Var ol TDK tarafından ayrı yazılması gereken kelime grupları içerisinde yer sınıflandırılır. Bu bağlamda "Var ol bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını verebiliriz. Var ol doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Varol (yanlış kullanım)
  • Var ol (doğru kullanım)
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