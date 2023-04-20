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Gelgelelim nasıl yazılır, gelgelelim yazımı nasıl olmalıdır? Gelgelelim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.04.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki kelime anlamları ve imla kuralları konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu güncel yazım kılavuzuna çevrimiçi ortamdan ulaşmak mümkündür. Dilimizdeki pek çok kelimenin nasıl yazılması gerektiği bu güncel sözlük sayesinde kolayca öğrenilebilmektedir. Dil kılavuzlarında en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gereken kelimelerdir. Bu sözcüklerden biri de "gelgelelim"dir. Peki, gelgelelim yazımı nasıl olmalıdır?

Gelgelelim nasıl yazılır, gelgelelim yazımı nasıl olmalıdır? Gelgelelim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gelgelelim kelimesi halk arasında sıklıkla kullanılan kelimeler arasında öne çıkar. Bu kelime herhangi bir cümle içerisinde kurulduğunda cümleyi destekleyici bir etkiye sahiptir. Türkçede iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni kelime ve kelime öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği sıklıkla karıştırılan bir konudur. Dilimizde yer alan bütün kelimelerin nasıl yazılması gerektiği TDK tarafından belirlenmiştir. Bu kurallar sayesinde daha anlaşılır ve akıcı bir iletişim süreci kurulabilmektedir. Buna göre anlam bozulmalarına sebebiyet vermeden, sağlıklı bir iletişim süreci yaratabilmek için imla kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir.

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Gelgelelim nasıl yazılır?

Halk arasında sıklıkla kullanılan gelgelelim kelimesinin anlamı "ne var ki" ile aynı anlamı taşır. Genelde cümlenin başında kullanılır ve cümleyi destekleyici bir etki sağlar. Gelgelelim yazımı diğer birleşik kelimelerde olduğu gibi sıklıkla karıştırılan sözcüklerden biridir. Birleşik kelimeler bir araya geldiğinde ayrı bir anlam ifade eden sözcüklerdir. Ayrı yazılmaları durumunda kelime anlamı bozulur. Bu yüzden gelgelelim TDK tarafından birleşik yazılması gereken kelimeler sınıfında yer alır.

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Gelgelelim ayrı mı yazılır?

Türkçede en sık yapılan imla hataları arasında birleşik yazılması gereken kelimelerin ayrı yazılması yer alır. Bu yüzden pek çok insan gelgelelim bitişik mi yazılır sorusuna cevap aramaktadır. Bu tür kelimelerin anlam bozulmasına uğramadan doğru yazılması oldukça önemlidir. Gelgelelim doğru yazılışı bitişik olması gereken birleşik kelimeler sınıfında yer alır:

  • Gelgelelim (doğru kullanım)
  • Gel gelelim (yanlış kullanım)
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