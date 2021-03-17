Gelin adayı Hanife aşka geldi! Kocasıyla barışınca...

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarını paylaşınca boşanma kararı aldığı ortaya çıkan Hanife kısa süre önce kocasıyla yeniden barışmıştı.

Hanife katıldığı bir programda ise eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etmişti. Pozları sebebiyle tepki çeken Hanife Gürdal, "Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın" demiş, kocasıyla barıştıktan sonra fotoğrafını da Instagram'dan kaldırdı.

Eşiyle arasını düzelten Hanife, mutluluk paylaşımlarına devam ediyor. Aşka gelen ünlü isim eşiyle el ele paylaştığı fotoğrafını 'Aşktan Öte' notuyla paylaştı.

