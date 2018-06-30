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Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Bir dönem evililk programların vazgeçilmez ismi olan Hanife Gürdal'ın sosyal medya paylaşımla "Evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Katıldığı evlilik programında ün kazanan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından tuzlu kahve paylaşımı yaparak evlilik sinyali verdi.

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"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Evlilik yarışmasında aradığını bulamayan Hanife, yaptığı paylaşıma "Her nasibin vaktinin esiri olduğunu gördüm. Şükürler olsun" notunu düştü.

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Gelin olmuş gidiyorum size veda ediyorum, notuyla fotoğrafını paylaşan Hanife herkesi merak ettirdi.

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Tuzlu kahve paylaşımına onlarca yorum yağarken takipçilerinin bir kısmı Hanife'nin fincan reklamı yaptığını düşündü.

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Gelin adayı Hanife'nin birçok markaya ait ürünü sosyal medya hesabından paylaştığı ve bunun üzerinden para kazandığı biliniyor.

Son olarak da TV 8 ekranlarına gelen 'Aşk-ı Roman' dizisiyle oyunculuğa adım atan Hanife Gürdal, bir süredir dondurmacı Furkan Alkoç ile aşk yaşıyor.


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Hanife Gürdal gelin adayı hanife

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