Gelin adayı Hanife Gürdal bikinili fotoğrafını paylaştı

İzdivaç programındaki tavırlarıyla birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen daha sonra ise başörtüsünü çıkarmasıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.

"BEYİNLERİNİ KULLANMIYORLAR"

Instagram hesabından bikinili fotoğrafını yayımlayan gelin adayı Hanife sitem ederek, "İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım g.. m..e falan görebilecek misiniz ? Tabi başka malzeme kalmadığı yazık bana organlarımı kullanır olmuşum öyle diyorlar ama onlar beyinlerini kullanmıyorlar hatta bir de konuşuyorlar beyinsiz." ifadelerini kullandı.





