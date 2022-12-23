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Gelin Evi BİRİNCİSİ kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kazanan isim belli oldu m?

23.12.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin Evi birincisi haftanın final gününde merak edilen konuların başında geliyor. Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi'nde bugün verilecek son puanların ardından bir kişi çeyrek altınları kazanan isim olacak. Peki, Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altınları kim aldı? İşte 23 Aralık Gelin Evi kazanan ismi ve puan durumu...

Gelin Evi BİRİNCİSİ kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kazanan isim belli oldu m?

Gelin Evi'nde bugün final günü. 5 gün boyunca yarışan gelinler en yüksek puanı almak için mücadele ediyorlar. Bugün verilecek olan son puanların ardından 10 çeyrek altının sahibi belli olacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ kim oldu? Bu haftanın kazanan ismi kim? İşte tüm merak edilenler...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fenomen program Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin kazanan ismi henüz açıklanmadı. Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kazanan isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi2

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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