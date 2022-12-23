Gelin Evi BİRİNCİSİ kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kazanan isim belli oldu m?

Gelin Evi'nde bugün final günü. 5 gün boyunca yarışan gelinler en yüksek puanı almak için mücadele ediyorlar. Bugün verilecek olan son puanların ardından 10 çeyrek altının sahibi belli olacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ kim oldu? Bu haftanın kazanan ismi kim? İşte tüm merak edilenler...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fenomen program Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin kazanan ismi henüz açıklanmadı. Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kazanan isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

