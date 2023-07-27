Gelin Evi'nin sunucusu Aslı Hünel’in lüks evini görenler hayran kaldı! Servet değerindeki eşyalarının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, şimdilerde ekranların sevilen programı Gelin Evi yarışmasıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Enerjik halleri ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü ismin lüks evi sosyal medyada gündem oldu.

Büyük bir zevkle döşediği evinin her detayını paylaşan ünlü isim salonunda tercihini fütüristik mobilyalardan yana kullanmış.

İhtişamlı avileriyle evine şıklık katan Hünel’in salonda ki bir avizesinin fiyatı tam tamına 85 bin TL değerindeymiş...

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi.

TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sundu.

Ünlü isim daha sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara geliyor.

Aslı Hünel, 12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi.



