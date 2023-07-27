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Gelin Evi'nin sunucusu Aslı Hünel’in lüks evini görenler hayran kaldı! Servet değerindeki eşyalarının fiyatı dudak uçuklattı

27.07.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde sezon finalinde olan Show Tv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel lüks eviyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin servet değerindeki eşyalarının fiyatı adeta dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, şimdilerde ekranların sevilen programı Gelin Evi yarışmasıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Enerjik halleri ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü ismin lüks evi sosyal medyada gündem oldu.

Büyük bir zevkle döşediği evinin her detayını paylaşan ünlü isim salonunda tercihini fütüristik mobilyalardan yana kullanmış.

Aslı Hünel 1

İhtişamlı avileriyle evine şıklık katan Hünel’in salonda ki bir avizesinin fiyatı tam tamına 85 bin TL değerindeymiş...

Aslı Hünel avize

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Aslı Hünel 2

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi.

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TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sundu.

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Ünlü isim daha sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara geliyor.

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Aslı Hünel, 12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi.

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