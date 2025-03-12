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Gelin gördüğüne inanamadı! Eski haline dönsün diye servet harcadı... Sonuç hayal kırıklığı oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 10:20
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Lindsay Porch, düğün gününden hatıra olarak saklamak istediği gelin buketinin son haliyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yaklaşık 900 dolarlık hizmetin ardından gelen sonuç üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gelin gördüğüne inanamadı! Eski haline dönsün diye servet harcadı... Sonuç hayal kırıklığı oldu

ABD'de yaşayan Lindsay Porch, düğün gününe ait özel bir hatıra saklamak isterken hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı. Ağustos ayında evlenen Lindsay, gelin buketini profesyonel bir hizmetle koruma altına almak istedi ancak sonuç beklediği gibi olmadı.

Lindsay, TikTok’ta paylaştığı videosunda, düğünden birkaç hafta sonra bir şirketle iletişime geçtiğini ve çiçeklerin korunması için anlaşma yaptığını anlattı. Ancak firma, çiçeklerin renginin solduğunu ve renk yenileme işlemi gerektiğini belirtti.

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GÜLLERİ TAZELEMEK İÇİN PARA İSTEDİLER!

"Bunlar beyaz güllerdi!" diyen Lindsay, kendisine gönderilen sararmış çiçeklerin fotoğrafını gösterdi. Şirketin 150 dolarlık renk restorasyonu önerdiğini ve çaresizce kabul ettiğini ekledi.

Ancak buketin yenilenmiş halini gördüğünde şok yaşadı. Çiçekler, kalın bir boya tabakasıyla kaplanmış, neredeyse tanınmaz hale gelmişti. "Bu neredeyse sprey boyayla boyanmış tuvalet kağıdı gibi görünüyor," diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Toplamda 600 dolar hizmet bedeli, 200 dolar nakliye ücreti ve 150 dolar renk restorasyonu için ödeme yapan Lindsay, "Fazla mı tepki veriyorum?" diye sordu. Ancak takipçileri de onunla aynı fikirdeydi.

Bir kullanıcı, "Bu bir renk yenileme değil, Walmart'tan alınan sprey boya!" diye yazarken, bir başkası, "Bunu düzelteceklerini sanarken tamamen mahvetmişler!" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin abd çiçek
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