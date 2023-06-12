Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Gelin ve damadın mutluluğu saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi... 10 kişi hayatını kaybetti!

Gelin ve damadın mutluluğu saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi... 10 kişi hayatını kaybetti!

12.06.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da düğünden dönüş yolunda meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Avustralya'nın son yıllarda meydana gelen en ölümcül trafik kazalarından biri olarak değerlendirildi. Düğünden eve dönerken meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç otobüs kazasından saatler önce çekilen fotoğraflar ise yürek burktu.

Gelin ve damadın mutluluğu saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi... 10 kişi hayatını kaybetti!

Dailymail'in haberine göre; Madeleine Edsell ve Mitchell Gaffney çifti pazar günü öğleden sonra dünya evine girdi. Saatler sonra, düğünden eve dönerken seyahat ettikleri servis otobüsünün Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devrilmesi sonucu 10 konuk trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Daha fazla ölü olabileceğinden ise endişe ediliyor.

AVUSTRALYA'DA KORKUNÇ OTOBÜS KAZASI!

2023-06-12T012330Z_916632824_RC2DH1AEK05K_RTRMADP_3_AUSTRALIA-ACCIDENT

Resepsiyonun bitiminde, 39 yolcu taşıyan yolcu otobüsü, bir döner kavşakta kaza yaptı.

Kaza sırasında bölgenin yoğun sisle kaplı olduğu iddia edildi.

58 yaşındaki otobüs şoförü, polis koruması altında hastaneye götürüldü.

Kaza, Avustralya'nın son yıllarda meydana gelen en ölümcül trafik kazalarından biri olarak değerlendiriyor.

Etkinlikte çalışan bir kadın, Daily Mail Australia'ya düğünde yaklaşık 100 kişinin olduğunu söyledi. Kadın, 'Bu korkunç derecede üzücü. Dün gece hepsi çok eğleniyordu ve sonra bu oldu' dedi.

Bölgede yaşayan ancak çifti tanımayan bir kadın ise, sevdikleriyle birlikte çiçek bırakmak üzere kaza mahallini ziyaret etti. Kadın, bu trajedinin toplum üzerinde büyük bir etkisi olacağını dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise pazartesi sabahı Parlamento Binası'ndan bir açıklama yaparak yaşanan trajediyi 'çok acımasız ve adaletsiz' olarak nitelendirdi.

Polis kaynakları The Age'e yaptıkları açıklamada otobüs sürücüsünün alkollü olmadığını ve ölümcül kazanın ardından yapılan testlerde kanındaki alkol oranının yasal sınırı aşmadığını söyledi.

YÜREK BURKAN FOTOĞRAFLAR

10 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç otobüs kazasından saatler önce gerçekleşen düğünde çekilen fotoğraflar ise yürek burktu.

11

Resepsiyonun içinden çekilen fotoğraflar, yeni evli çiftin pastalarını keserken arka planda canlı bir müzik grubu çaldığını ve sunucuları olan yerel muhabir Alex Tigani'nin kalabalığa seslendiğini gösteriyor.

Ancak gelin ve damadın bu mutluluğu saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi.

122

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyenleri gülmekten kırdı geçirdiİzleyenleri gülmekten kırdı geçirdi
'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"
Tanga bikinisiyle duşun altından şov yaptı! Beğeni butonu çöktüTanga bikinisiyle duşun altından şov yaptı! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Avustralya kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Mutlulukları saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi... 10 kişi öldü!

Mutlulukları saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi... 10 kişi öldü!

'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"

'Tablet Reis' tarz değiştirdi, görenler gözlerine inanamadı! "Açıklamak zorundayım"

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.