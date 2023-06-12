Gelin ve damadın mutluluğu saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi... 10 kişi hayatını kaybetti!

Dailymail'in haberine göre; Madeleine Edsell ve Mitchell Gaffney çifti pazar günü öğleden sonra dünya evine girdi. Saatler sonra, düğünden eve dönerken seyahat ettikleri servis otobüsünün Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devrilmesi sonucu 10 konuk trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Daha fazla ölü olabileceğinden ise endişe ediliyor.

AVUSTRALYA'DA KORKUNÇ OTOBÜS KAZASI!

Resepsiyonun bitiminde, 39 yolcu taşıyan yolcu otobüsü, bir döner kavşakta kaza yaptı.

Kaza sırasında bölgenin yoğun sisle kaplı olduğu iddia edildi.

58 yaşındaki otobüs şoförü, polis koruması altında hastaneye götürüldü.

Kaza, Avustralya'nın son yıllarda meydana gelen en ölümcül trafik kazalarından biri olarak değerlendiriyor.

Etkinlikte çalışan bir kadın, Daily Mail Australia'ya düğünde yaklaşık 100 kişinin olduğunu söyledi. Kadın, 'Bu korkunç derecede üzücü. Dün gece hepsi çok eğleniyordu ve sonra bu oldu' dedi.

Bölgede yaşayan ancak çifti tanımayan bir kadın ise, sevdikleriyle birlikte çiçek bırakmak üzere kaza mahallini ziyaret etti. Kadın, bu trajedinin toplum üzerinde büyük bir etkisi olacağını dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise pazartesi sabahı Parlamento Binası'ndan bir açıklama yaparak yaşanan trajediyi 'çok acımasız ve adaletsiz' olarak nitelendirdi.

Polis kaynakları The Age'e yaptıkları açıklamada otobüs sürücüsünün alkollü olmadığını ve ölümcül kazanın ardından yapılan testlerde kanındaki alkol oranının yasal sınırı aşmadığını söyledi.

YÜREK BURKAN FOTOĞRAFLAR

10 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç otobüs kazasından saatler önce gerçekleşen düğünde çekilen fotoğraflar ise yürek burktu.

Resepsiyonun içinden çekilen fotoğraflar, yeni evli çiftin pastalarını keserken arka planda canlı bir müzik grubu çaldığını ve sunucuları olan yerel muhabir Alex Tigani'nin kalabalığa seslendiğini gösteriyor.

Ancak gelin ve damadın bu mutluluğu saatler sonra büyük bir trajediyle sona erdi.



