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Gelinim Mutfakta 30 dakikada hazır pasta tarifi! Pratik 30 dakikada hazır pasta nasıl yapılır?

19.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali cuma gününde 30 dakikada hazır pasta tarifi verildi. Tatlı krizlerinizde pratik tatlı tarifleri arıyorsanız 30 dakikada hazır pasta tarifi tam size göre! Gelinim Mutfakta izleyicileri 30 dakikada hazır pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte iştah kabartan 30 dakikada hazır pasta tarifi...

Gelinim Mutfakta 30 dakikada hazır pasta tarifi! Pratik 30 dakikada hazır pasta nasıl yapılır?

Pratik pasta tarifleri ansızın gelen misafirlerin ve tatlı krizlerinin kurtarıcısı oluyor. 30 dakikada hazır pasta tarifi de oldukça seviliyor. Kaşık kaşık yiyeceğiniz bu pasta hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek.

MALZEMELER

  • 2, 5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı un
  • 3 çorba kaşığı şeker
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 paket labne peynir
  • 1 paket vanilya
  • Yarım paket bisküvi
  • Toz kakao
  • Krem çikolata
  • Meyve

TARİF

  • Sütü, unu, yumurtayı, şekeri tencereye alıp iyice çırpıp ocakta kaynayana kadar karıştırın.
  • Kaynayınca ocaktan alıp içine labne ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.
  • Kavanoz ya da herhangi bir kasenin dibine robottan çekilmiş bisküviyi 2 tatlı kaşığı kadar koyun.
  • Kremadan az dökün.
  • Benmari usulü akışkanlığını yerinde krem çikolatadan da 1 tatlı kaşığı gezdirerek dökün.
  • Ya da yerine koyu kıvamda yapılmış bitter çikolata sosu da olabilir.
  • Bunun üzerine evde hangi meyve varsa kivi, çilek, muz ya da kabuğu soyulmuş küp küp dilimlenmiş elma olur.
  • Meyvelerden de serpeleyerek koyup tekrar kremadan dökün.
  • Çay süzgecinden kakaoyu pastanın üzerine eleyin.
  • Kavanoz pastası hazır.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta pofuduk pasta tarifi! Herkesin tarifini isteyecekGelinim Mutfakta pofuduk pasta tarifi! Herkesin tarifini isteyecek
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