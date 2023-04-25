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Gelinim Mutfakta Abant kebabı tarifi! Lezzet patlaması yaşatan Abant kebabı nasıl yapılır?

25.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Abant kebabı tarifi verildi. Patlıcan kullanılarak yapılan bu enfes lezzet yemek davetlerinin yıldızı oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan Abant kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte Abant kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta Abant kebabı tarifi! Lezzet patlaması yaşatan Abant kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Porsiyon -

Abant kebabı, patlıcan ve kuş başı etle hazırlanarak bir yemekte birden fazla lezzet patlaması yaşatıyor. Hem görünümü hem de tadıyla oldukça beğenilen Abant kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 bostan patlıcan
  • 200gr yağsız kuşbaşı dana eti
  • 1 soğan
  • 5 kültür mantarı
  • 2 çarliston biber
  • 1 domates
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Kızartmak için
  • Ayçiçeği yağı

TARİF

  • Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini oyarak çıkartın. Tuz ile ovarak 10 dakika bekletin. Sudan geçirerek kurulayın ve kızgın yağda kızartın.
  • Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kadar kavurun. Salça ekleyin.
  • Et, doğranmış biber, mantar ve domatesleri ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ilave edin.
  • Karışımı patlıcanların içlerine paylaştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 190 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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