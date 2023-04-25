Gelinim Mutfakta Abant kebabı tarifi! Lezzet patlaması yaşatan Abant kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Abant kebabı tarifi verildi. Patlıcan kullanılarak yapılan bu enfes lezzet yemek davetlerinin yıldızı oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan Abant kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte Abant kebabı tarifi...
Abant kebabı, patlıcan ve kuş başı etle hazırlanarak bir yemekte birden fazla lezzet patlaması yaşatıyor. Hem görünümü hem de tadıyla oldukça beğenilen Abant kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
2 bostan patlıcan
200gr yağsız kuşbaşı dana eti
1 soğan
5 kültür mantarı
2 çarliston biber
1 domates
1 çay kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
TARİF
Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini oyarak çıkartın. Tuz ile ovarak 10 dakika bekletin. Sudan geçirerek kurulayın ve kızgın yağda kızartın.
Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kadar kavurun. Salça ekleyin.
Et, doğranmış biber, mantar ve domatesleri ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ilave edin.
Karışımı patlıcanların içlerine paylaştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 190 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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