Gelinim Mutfakta Abant kebabı tarifi! Lezzet patlaması yaşatan Abant kebabı nasıl yapılır?

Abant kebabı, patlıcan ve kuş başı etle hazırlanarak bir yemekte birden fazla lezzet patlaması yaşatıyor. Hem görünümü hem de tadıyla oldukça beğenilen Abant kebabı tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 2 bostan patlıcan

200gr yağsız kuşbaşı dana eti

1 soğan

5 kültür mantarı

2 çarliston biber

1 domates

1 çay kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

TARİF Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini oyarak çıkartın. Tuz ile ovarak 10 dakika bekletin. Sudan geçirerek kurulayın ve kızgın yağda kızartın.

Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kadar kavurun. Salça ekleyin.

Et, doğranmış biber, mantar ve domatesleri ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ilave edin.

Karışımı patlıcanların içlerine paylaştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 190 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

