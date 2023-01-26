Gelinim Mutfakta Adana kebabı tarifi! Evde Adana kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü Adana kebabı tarifi yapılıyor. Kebap denildiğinde ilk akla gelen Adana kebabı herkesin favori tarifleri arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri evde Adana kebabı nasıl yapılır aramalarında bulunuyor. İşte leziz Adana kebabı tarifi...
Adana'nın en meşhur lezzeti olan Adana kebabı kebapçıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu eşsiz lezzet evde de kolayca yapılabiliyor. Evde yapılan Adana kebabı hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.
MALZEMELER
600 gram kıyma (kuzu ve dana karışık)
1 yemek kaşığı pul biber
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)
1 adet kapya biber (isteğe bağlı)
TARİF
Kıymaya pul biberini ekleyin ve 15 dakika yoğurun.
Sonrasında tuz, kapya biber ve tereyağını da ekleyip 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.
Yoğururken ara ara elinizi ıslatın. Böylelikle yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun.
Kıvam alan kıymadan parçalar koparıp çöp şişlere geçirin.
En az 5-6 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.
Süre sonunda ister fırında, isterseniz de tava da pişirebilirsiniz. Fırında pişireceksiniz 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar ters yüz ederek pişirebilirsiniz. Dilerseniz pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinde ya da fırın ızgarası üzerinde pişirebilirsiniz.
Yanına bol garnitür ve ayranla servis edebilirsiniz.
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